Đồng Nai phát động thi đua hoàn thành tiến độ các dự án trọng điểm

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phát động đợt thi đua hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 7 dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo kế hoạch số 197/KH-UBND, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phát động phong trào "Thi đua hoàn thành tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.”

Các dự án trọng điểm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: Đường 25B; Đường 25C; Nút giao cao tốc Bến Lức-Long Thành-Quốc lộ 51; Đường Liên Cảng; Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký; Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành và Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương đảm bảo 100% các dự án trọng điểm thuộc phạm vi phát động phong trào thi đua phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng hoặc sớm hơn tiến độ tỉnh giao; tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch đạt tối thiểu 95% diện tích cần thu hồi trước thời gian quy định đối với từng dự án; giải quyết dứt điểm các tồn tại, khiếu nại kéo dài liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Cụ thể, đối với nhóm dự án đường 25B, đường 25C, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 51, đường Liên Cảng, đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông và thủy lợi khu vực.

Các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển đô thị mới, và đảm bảo nhu cầu tiêu thoát nước cho khu vực.

Đối với dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành và Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025 là 70% và 100% trong quý 1/2026; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương với các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong khu vực dự án nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thi công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc tổ chức đợt thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng; lấy kết quả đợt thi đua làm tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu.

Đồng Nai hiện được xem như “đại công trường” với hàng loạt các dự án về hạ tầng giao thông, logistics, dự án công nghiệp lớn của cả nước.

Trong đó, nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp, đến nay nhiều dự án đang dần về đích như: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; cao tốc Bến Lức-Long Thành; đường Vành đai 3; cảng Phước An…

Chuẩn bị khởi công xây dựng Khu công nghiệp Bàu Cạn-Tân Hiệp giai đoạn 1 (diện tích 1.000ha); Khu công nghiệp Xuân Quế-Sông Nhạn giai đoạn 1 (diện tích 1.000ha); khởi động cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai nối Thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng./.

