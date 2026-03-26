Cần Thơ: Nội soi mật tụy ngược dòng gắp thành công ca mắc kẹt xương cá

Ngày 26/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sỹ Khoa Nội soi vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để lấy dị vật là một chiếc xương cá dài khoảng 3cm xuyên qua thành dạ dày vào đường mật hiếm gặp cho một nam bệnh nhân.

Anh D.N.H.Đ. (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) nhập viện ngày 16/3 trong tình trạng đau vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm vàng da, vàng mắt.

Bệnh nhân cho biết tình trạng đau bụng này đã kéo dài nhiều tháng, đã đi khám nhiều nơi nhưng không khỏi.

Qua thăm khám, các bác sỹ ghi nhận tình trạng giãn đường mật trong gan, bất thường đường mật vùng rốn gan, chít hẹp đường mật hai nhánh gan đến ống gan chung. Đặc biệt, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy một dị vật cản quang dài gần 3 cm vùng rốn gan, nghi ngờ là nguyên nhân gây tắc mật.

Sau quá trình hội chẩn với nhiều chuyên khoa: ngoại tổng hợp, tiêu hóa, nội soi, gây mê hồi sức, êkíp quyết định thực hiện kỹ thuật ERCP (nội soi mật tụy ngược dòng) để khảo sát và can thiệp lấy dị vật.

Quá trình nội soi cho thấy ống gan chung có xương cá đâm từ ngoài vào, phía trên tạo sỏi kẹt ngay xương.

Các bác sỹ đã dùng kiềm lấy thành công dị vật là xương dưới hướng dẫn ống soi Spyglass, đặt một Stent vào nhánh gan phải giúp giải phóng tắc nghẽn đường mật.

Sau 2 giờ thủ thuật, bệnh nhân an toàn được chuyển khoa Ngoại Tổng hợp theo dõi và điều trị. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng đau bụng cải thiện rõ rệt, bớt vàng da, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Liên quan đến phương pháp nội soi cấp cứu cho ca bệnh hy hữu trên, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Nội soi (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết: Spyglass là hệ thống nội soi đường mật trực tiếp hiện đại, cho phép đưa một ống soi siêu nhỏ vào sâu trong lòng đường mật thông qua nội soi mật tụy ngược dòng dưới sự kiểm tra của máy C-arm, giúp bác sỹ quan sát hình ảnh với độ phân giải cao.

Trong các trường hợp dị vật như xương cá mắc kẹt trong đường mật, Spyglass đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi giúp xác định chính xác vị trí, hình thái và mức độ xuyên thủng của dị vật, những yếu tố mà các phương tiện chẩn đoán gián tiếp thường khó đánh giá đầy đủ.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống này, bác sỹ có thể sử dụng các dụng cụ chuyên dụng như kẹp gắp hoặc rọ để lấy dị vật một cách chính xác, hạn chế tổn thương niêm mạc và giảm nguy cơ biến chứng.

Đồng thời, Spyglass còn cho phép đánh giá trực tiếp tình trạng viêm, hẹp hay tổn thương kèm theo trong đường mật. Việc ứng dụng kỹ thuật này góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, không phải thực hiện phẫu thuật xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ), hóc dị vật gây thủng đường tiêu hóa rất hiếm gặp, xảy ra ở dưới 1% bệnh nhân và thường được quan sát thấy nhất ở vùng hồi manh tràng và trực tràng sigma.

Đặc biệt, dị vật di chuyển đến gan như trường hợp của bệnh nhân nói trên là cực kỳ hiếm gặp và rất ít trường hợp được báo cáo trong y văn cho đến nay.

Các dị vật sắc nhọn khi đâm thủng ống tiêu hóa có thể gây biến chứng nghiêm trọng như áp xe, viêm phúc mạc nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trong trường hợp này, dị vật còn gây tắc đường mật, có nguy cơ dẫn đến giãn đường mật, tổn thương tế bào gan và xơ gan thứ phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Do đó, các bác sỹ khuyến cáo người dân cần thận trọng trong ăn uống, đặc biệt khi sử dụng các thực phẩm có xương nhỏ, sắc nhọn; đồng thời nên đến cơ sở y tế sớm khi có các triệu chứng bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, vàng da… để được chẩn đoán và điều trị kịp thời./.

