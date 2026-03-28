Lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Hoàng Thị Thanh Bình, Lý Bình Minh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031.
Cũng tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII đã bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí: Ngô Hạnh Phúc, Giàng Quốc Hưng, Phan Trung Bá, Nguyễn Thành Sinh và Vũ Thị Hiền Hạnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031./.