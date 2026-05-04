Lực lượng vũ trang Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Sáng 4/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và công bố Quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng 4/5/1945 – 4/5/2026.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Ngọc Hải đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Cá nhân Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Những phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng, tạo động lực to lớn để toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đấu và xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Đại tá Trần Hữu Ích (bên trái), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định công nhận của Quân khu 5 lấy ngày 4/5 hàng năm làm Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đã điểm lại chặng đường 81 năm lịch sử vẻ vang của lực lượng vũ trang địa phương. Khởi nguồn từ Đội du kích Vũ Hùng ra đời ngày 4/5/1945, lực lượng đã không ngừng trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá, những chiến công vang dội như chiến thắng Bồ Bồ tháng 7/1954 hay chiến thắng Núi Thành năm 1965 đã trở thành mốc son chói lọi, góp phần tô thắm truyền thống "Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ" của toàn quân và dân.

Trung tướng Lê Ngọc Hải (ngồi), Tư lệnh Quân khu 5 ghi sổ lưu niệm tại buổi lễ khánh thành khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời kỳ mới, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng trong bối cảnh mới. Đơn vị cần nâng cao năng lực nghiên cứu và dự báo chiến lược để nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động hay bất ngờ trước mọi diễn biến.

Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới công tác huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số và làm chủ các trang thiết bị tác chiến công nghệ cao. Bên cạnh đó, cán bộ và chiến sĩ phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và sẵn sàng xử lý hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đặc biệt, Trung tướng Lê Ngọc Hải khẳng định: "Sức mạnh lớn nhất, bền vững nhất chính là sức mạnh nội sinh, là sức mạnh của lòng dân, mà lòng dân chỉ vững bền khi quân với dân là một ý chí, một niềm tin và một tấm lòng".

Khánh thành khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng, tiền thân Lực lượng vũ trang Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đó, trong sáng cùng ngày, tại xã Núi Thành, các lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng, Quân khu 5 cùng đại diện lãnh đạo các cấp, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và thân nhân các đội viên đã tham dự khánh thành Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng.

Đội du kích Vũ Hùng được thành lập cách đây 81 năm, với 30 đội viên đầu tiên, trở thành hạt nhân quan trọng đặt nền móng cho lực lượng vũ trang thành phố ngày nay.

Công trình tưởng niệm này là biểu tượng tri ân sâu sắc, đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình các thế hệ đi trước. /.