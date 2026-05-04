FS Finance Suisse AG có kế hoạch mở rộng đầu tư du lịch tại Việt Nam

Ngày 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp xã giao ông Roland Staub, Chủ tịch Công ty FS Finance Suisse AG, Thụy Sĩ.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chào mừng ông Roland Staub sang làm việc tại Việt Nam và đến thăm Trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng chúc mừng Công ty FS Finance Suisse AG về những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực như: Quản lý tài sản, tư vấn đầu tư chiến lược, thành lập và vận hành các quỹ đầu tư toàn cầu, cũng như tư vấn phát triển các trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau khi hai nước công bố "Tuyên bố về nâng tầm quan hệ đối tác" trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos vào tháng 1/2025.

Tính đến hết tháng 4/2026, Thụy Sĩ đứng thứ 20 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để Thụy Sĩ trở thành một trong những nhà đầu tư lớn của châu Âu tại Việt Nam, trong đó có sự đóng góp của Công ty FS Finance Suisse AG.

Chủ tịch Công ty FS Finance Suisse AG Roland Staub bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng và đại diện các bộ, ngành đã dành thời gian tiếp đón. Ông cho biết Công ty có trụ sở tại Zurich, chuyên về quản lý tài sản, tư vấn đầu tư chiến lược, thành lập và vận hành các quỹ đầu tư toàn cầu, đồng thời tư vấn phát triển các trung tâm tài chính quốc tế.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch FS Finance Suisse AG chia sẻ về chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam, tập trung vào một phân khúc đặc biệt của nền kinh tế toàn cầu.

Công ty có kế hoạch mở rộng đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của các địa phương, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến không chỉ hấp dẫn về đầu tư mà còn về du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Trước mắt, Công ty dự kiến triển khai các dự án tại tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch phát triển tổng thể của Công ty tại Gia Lai, cho rằng các ý tưởng và mục tiêu của dự án phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam. Đồng thời, dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ của địa phương.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Công ty FS Finance Suisse AG, hoạt động hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam./.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA Tại buổi tiếp, lãnh đạo IAEA cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng tới triển khai chương trình điện hạt nhân một cách an toàn, hiệu quả.

​