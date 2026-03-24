Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Thống đốc tỉnh Perm của Liên bang Nga

Chiều 24/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Dmitry Makhonin, Thống đốc tỉnh Perm, Liên bang Nga và Đoàn công tác nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh chuyến thăm của ông Dmitry Makhonin, Thống đốc tỉnh Perm, Liên bang Nga đến thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển tích cực.

Quan hệ chính trị-ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga được thúc đẩy mạnh mẽ, với nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc các cấp được hai nước thường xuyên tổ chức, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin vào tháng 9/2025 và chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đang diễn ra.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Liên bang Nga, trong đó hợp tác giữa các địa phương đóng vai trò ngày càng thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn nền tảng quan hệ song phương.

Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận những tiềm năng hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Perm trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng, hóa chất, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thương mại; khuyến khích mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật và công nghệ.

Tại buổi tiếp, Thống đốc Dmitry Makhonin bày tỏ vui mừng lần đầu thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Perm với các địa phương Việt Nam.

Ông Dmitry Makhonin cho biết Perm là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của Nga, có thế mạnh về sản xuất máy móc, công nghiệp quốc phòng, hóa chất và công nghệ cao.

Tỉnh Perm sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực có tính bổ trợ, cũng như tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt ở sở tại sinh sống và làm việc ổn định, hội nhập và phát triển.

Thống đốc tỉnh Perm bày tỏ tin tưởng rằng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa tỉnh Perm và các địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn chuyến thăm của Thống đốc tỉnh Perm Dmitry Makhonin tại Việt Nam thành công tốt đẹp, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga./.