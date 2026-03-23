Cộng đồng người Việt Nam tại Nga phát huy đoàn kết, đóng góp cho đất nước

Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đang có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.



Theo phóng viên TTXVN Moskva, tại hội nghị, các đại biểu là người đứng đầu các hội thành viên Liên hiệp đã thông qua báo cáo tổng kết năm, đánh giá năm 2025 là một năm đầy thách thức nhưng cũng ghi nhận những bước phát triển vượt bậc của cộng đồng.

Khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Với khoảng 80.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc, người Việt Nam tại Nga đã chủ động thích ứng với những biến động kinh tế-chính trị tại nước sở tại, tìm kiếm những hướng đi mới trong kinh doanh và hội nhập sâu rộng vào xã hội Nga.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh sự đoàn kết chính là “chìa khóa” giúp bà con vượt qua khó khăn. Trong năm qua, các hoạt động văn hóa, thể thao như Festival văn hóa Việt Nam tại Nga hay các giải bóng đá cộng đồng đã tạo nên sân chơi gắn kết, giúp gìn giữ bản sắc dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.



Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, một trong những điểm sáng nổi bật trong hoạt động của cộng đồng là tinh thần “tương thân tương ái,” luôn hướng về cội nguồn của kiều bào. Bà con đã luôn có mặt kịp thời, đồng hành cùng đất nước trong những thời điểm khó khăn nhất



Đặc biệt, trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão gây ra trong nước năm 2025, cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã nhanh chóng phát động chiến dịch quyên góp.

Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền ủng hộ đã lên tới hơn 2 tỷ đồng, thể hiện tấm lòng và sự chia sẻ sâu sắc với đồng bào vùng lũ. Những hành động thiết thực này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khẳng định khối đại đoàn kết dân tộc không bao giờ tách rời.



Bên cạnh đó, trong năm 2025, cộng đồng người Việt tại Nga cũng đã kịp thời động viên, thăm hỏi những trường hợp bà con có hoàn cảnh khó khăn, gặp không may trong cuộc sống, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” - một đạo lý truyền thống lâu đời, tốt đẹp của dân tộc.



Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Trần Phú Thuận cho biết, cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga luôn được đánh giá cao, trước hết về tính tổ chức, tinh thần đoàn kết cũng như sự nhiệt tình đóng góp cho quê hương. Thành tích đó không thể thiếu nỗ lực của những thành viên nòng cốt, lãnh đạo các hội thành viên cũng như sự gắn kết với cơ quan Đại sứ quán.



Ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh, sau 30 năm định cư tại Nga, cộng đồng người Việt đã phát triển đến thế hệ thứ ba. Trong giai đoạn hiện nay, cộng đồng không chỉ hướng tới ổn định và nâng cao đời sống, mà còn cần đẩy mạnh hội nhập vào xã hội sở tại, nâng cao dân trí, tăng cường nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong giới trẻ, qua đó đóng góp thiết thực cho quê hương, đồng thời nâng cao vị thế trong xã hội sở tại.



Các đại biểu đã thảo luận và nhất trí với báo cáo tổng kết, đồng thời đề ra nhiệm vụ cho năm 2026, hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng bài bản, có tổ chức và tăng cường hàm lượng tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, nhất là trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác về khoa học-kỹ thuật.



Tại hội nghị, Quỹ học bổng “Khai sáng” thuộc Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã trao phần thưởng và giấy khen cho các sinh viên Việt Nam tại Nga đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Liên hiệp cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho các cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp xuất sắc vào công tác chung của cộng đồng.



Hướng tới năm 2026, cộng đồng người Việt tại Nga quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ ngoại giao nhân dân, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam - Liên bang Nga./.

