Hội nghị Thương hiệu sầu riêng châu Á tại Thái Lan

Từ ngày 21-22/3, Hội nghị Thương hiệu sầu riêng châu Á lần thứ nhất đã được tổ chức tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan.

Sự kiện đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của đông đảo của lĩnh vực tư nhân và các tổ chức, hiệp hội liên quan trong lĩnh vực sầu riêng đến từ cả Thái Lan và Trung Quốc.

Hội nghị được tổ chức bởi sự hợp tác giữa iFresh Asia, một nhà cung cấp nền tảng trái cây B2B của Trung Quốc và Mạng lưới Công nghiệp sầu riêng (DIN) của Trung Quốc với mục đích tạo ra diễn đàn trao đổi ý tưởng, tập trung vào vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, phát triển thương hiệu, cơ chế thị trường minh bạch và hợp tác chuỗi cung ứng.

Sự kiện có sự tham gia của các diễn giả đến từ Trung Quốc, bao gồm Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Nông sản Trung Quốc-Thái Lan, chủ sở hữu các công ty nhập khẩu sầu riêng từ Trung Quốc và hơn 20 bên liên quan khác từ Trung Quốc.

Về phía Thái Lan, tham dự hội nghị với tư cách khách mời và diễn giả có ông Kritidej Yurorot, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Thái Lan (TDA) và đại diện khu vực tư nhân liên quan hoạt động sản xuất, chế biến sầu riêng của Thái Lan.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận, trao đổi thảo luận về các chủ đề đáng chú ý như xu hướng mùa vụ sầu riêng năm 2026 của Thái Lan; chiến lược ngành công nghiệp sầu riêng; cơ hội phân phối thương hiệu sầu riêng tại Trung Quốc; dịch vụ chuỗi cung ứng và công nghệ mới, xu hướng trong chế biến sầu riêng và sầu riêng đông lạnh; cơ hội và thách thức trong ngành công nghiệp chế biến sầu riêng…

Ông Yu Ruiming, đại diện của ban tổ chức hội nghị và là người sáng lập Mạng lưới Công nghiệp Sầu riêng, cho biết hội nghị nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp sầu riêng Thái Lan-Trung Quốc và trao đổi ý kiến, giải quyết một số thách thức trong năm nay, bao gồm các quy định nhập khẩu của Trung Quốc và các yếu tố bên ngoài như xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến chi phí, cũng như sự gia tăng sản lượng sầu riêng toàn cầu.

Ông kết luận rằng thị trường sầu riêng Thái Lan tại Trung Quốc vẫn còn dư địa để mở rộng, nhưng việc duy trì chất lượng sản xuất là vô cùng quan trọng.

Trong khi đó, ông Kritidej Yurorot, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Thái Lan cho rằng việc tổ chức sự kiện của các nhà đầu tư Trung Quốc tại Thái Lan phản ánh tiềm năng của Thái Lan trong ngành sầu riêng và giúp thu hút các nhà đầu tư, tạo ra sự cạnh tranh về giá cả và phân phối sản phẩm cho người nông dân./.

