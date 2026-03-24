Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Lê Minh
Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng trong phiên sáng 24/3 tại châu Á, do lo ngại về nguồn cung, khi Iran phủ nhận việc đã đàm phán với Mỹ để chấm dứt xung đột, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được.

Giá dầu Brent tăng 2,9% lên 102,84 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 3,5% lên 91,2 USD/thùng.

Giá dầu đã giảm hơn 10% trong phiên 23/3, sau khi ông Trump tuyên bố trì hoãn các cuộc tấn công mới vào Iran, đồng thời cho biết thêm Mỹ đã có các cuộc đàm phán hiệu quả với các quan chức Iran giấu tên, đạt được "những điểm đồng thuận quan trọng."

Ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại công ty giao dịch hàng hóa kỳ hạn KCM Trade, cho rằng việc Mỹ tạm hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện của Iran trong 5 ngày đã làm giảm áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, dù các vụ phóng tên lửa đang tạm dừng, eo biển Hormuz vẫn còn rất xa mới được khơi thông.

Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận việc đàm phán với Mỹ. Nước này coi tuyên bố từ phía Mỹ là một nỗ lực thao túng thị trường tài chính, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phát động các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ.

Tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia Macquarie nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Nếu eo biển vẫn bị đóng cửa cho đến cuối tháng 4/2026, giá dầu Brent vẫn có thể lên đến 150 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá dầu Brent #tăng trở lại #lo ngại #nguồn cung Mỹ
Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.

Đặc phái viên Mladenov cho biết, các bên trung gian đã đạt được một khuôn khổ nhằm thúc đẩy tái thiết Gaza, điều kiện tiên quyết là tất cả nhóm vũ trang phải giải giáp hoàn toàn, không có ngoại lệ.

ALRRM có thể tạo ra một lớp vũ khí mới, kết hợp giữa tốc độ, tầm xa và sức công phá trong một cấu hình nhỏ gọn, mở rộng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương mà vẫn duy trì ưu thế chiến thuật.