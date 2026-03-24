Các tập đoàn năng lượng cảnh báo hậu quả kinh tế từ xung đột Trung Đông

Các tập đoàn dầu khí lớn cho rằng việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể gây thiếu hụt năng lượng, kéo giá dầu tăng mạnh và tác động lan rộng đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

Vân Anh
Tàu chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được triển khai tại Vịnh Persian, gần Bushehr, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tại hội nghị năng lượng CERAWeek diễn ra ở Houston (Mỹ) ngày 23/3, các lãnh đạo ngành dầu mỏ và bộ trưởng năng lượng thế giới bày tỏ lo ngại sâu sắc về hệ lụy kinh tế lâu dài từ cuộc xung đột Trung Đông.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright lại có quan điểm hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này.

Xung đột đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất lịch sử sau khi eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu khí toàn cầu bị phong tỏa.

Các cuộc tấn công cũng gây hư hại nặng nề cho hạ tầng sản xuất tại Trung Đông, bao gồm nhà máy khí hóa lỏng khổng lồ của QatarEnergy, và dự kiến phải mất nhiều năm để sửa chữa.

Hiện, giá dầu Brent duy trì quanh mức 100 USD/thùng và giá xăng đã tăng hơn 30% kể từ khi xung đột bắt đầu.

Ông Patrick Pouyanne, CEO của TotalEnergies, cảnh báo hệ quả không chỉ dừng lại ở giá năng lượng cao mà còn làm đứt gãy các chuỗi cung ứng khác, đặc biệt là khí heli - nguyên liệu thiết yếu cho ngành sản xuất chip bán dẫn và thiết bị y tế.

Các nhà phân tích tại JP Morgan cũng xác nhận tình trạng ngừng sản xuất đã nhanh chóng dẫn đến thiếu hụt dầu thô và sản phẩm tinh chế tại khu vực châu Á.

CEO Sultan Al Jaber của tập đoàn ADNOC nhấn mạnh giá dầu tăng cao đang kìm hãm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và gây áp lực chi phí sinh hoạt lên các hộ gia đình.

Ông Ben Marshall, CEO của Vitol Americas, dự báo nhu cầu sẽ sụt giảm nghiêm trọng nếu giá dầu chạm mốc 120 USD/thùng. Trước tình hình này, ngân hàng BNP Paribas đã nâng dự báo lạm phát cơ bản toàn cầu năm 2026 lên mức 3,2%.

Dưới góc độ thị trường, CEO Chevron Mike Wirth nhận định giá dầu hiện nay vẫn chưa phản ánh hết rủi ro từ việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Dù Mỹ và các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ (Mỹ đóng góp 172 triệu thùng và Nhật Bản 80 triệu thùng), Thứ trưởng Takehiko Matsuo của Nhật Bản khẳng định nỗ lực này vẫn không đủ để trấn an thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
