Kinh tế

Doanh nghiệp

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, thể hiện niềm tin của cử tri và sự phát triển bền vững của ngân hàng.

Thúy Hà
Chủ tịch Vietcombank trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vietnam+)
Chủ tịch Vietcombank trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vietnam+)

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại đơn vị bầu cử số 12 (Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã trúng cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức thành công tốt đẹp trên phạm vi cả nước, thực sự là “ngày hội non song,” thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 500 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri và các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. 76,19 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,68%), thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Kết quả bầu cử thể hiện sự tín nhiệm của cử tri thành phố đối với đội ngũ ứng cử viên có phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu Quốc hội trong bối cảnh phát triển mới. Thành phố đã bầu 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.

Tại đơn vị bầu cử số 12, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao từ cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank. Gắn bó gần 30 năm với Vietcombank, đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và điều hành một định chế tài chính hàng đầu của nền kinh tế.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí đã trình bày chương trình hành động với các trọng tâm: thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính; nâng cao hiệu quả quản trị; gắn kết phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ đại biểu Quốc hội trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

(Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cần sớm thí điểm tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ

