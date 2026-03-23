Fairfax - BIDV - BIC: Củng cố hợp tác chiến lược sau hơn một thập kỷ đồng hành

Hợp tác giữa Fairfax, BIDV và BIC tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị phần bảo hiểm tại Việt Nam.

Hạnh Dung
Đại diện lãnh đạo FairFax làm việc tại BIDV. (Ảnh: Vietnam+)
Vừa qua đại diện lãnh đạo FairFax toàn cầu và FairFax châu Á cùng lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã có các chương trình làm việc tại Hà Nội, tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác chiến lược được xây dựng và phát triển hiệu quả trong hơn một thập kỷ qua.

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã cùng nhìn lại chặng đường hợp tác hơn 10 năm trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời trao đổi về kết quả hoạt động và định hướng phát triển trong thời gian tới. Sự đồng hành giữa BIDV, Fairfax và BIC đã góp phần quan trọng thúc đẩy BIC phát triển cả về quy mô và hiệu quả kinh doanh.

Sau hơn 10 năm phát triển kể từ khi có cổ đông chiến lược FairFax (2015-2025), BIC ghi nhận nhiều kết quả tích cực: Tổng tài sản tăng 2,5 lần, đạt gần 9.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10%/năm; vốn chủ sở hữu tăng 1,66 lần, đạt 3.234 tỷ đồng; tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 3,17 lần, trong đó doanh thu phí gốc tăng 3,5 lần, đạt gần 5.250 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân gần 15%/năm.

BIC hiện nằm trong tốp 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động ổn định, với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025 vượt 680 tỷ đồng, thuộc tốp 3 doanh nghiệp có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.

Đại diện lãnh đạo FairFax thăm và làm việc tại BIC. (Ảnh: Vietnam+)

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các bên đánh giá cao những kết quả hợp tác đã đạt được, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường, năng lực quản trị và triển khai các sản phẩm bảo hiểm trong bối cảnh mới. Các bên thống nhất tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên, tăng cường phối hợp trong hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác.

Với nền tảng hợp tác bền chặt được xây dựng trong hơn một thập kỷ, mối quan hệ giữa Fairfax - BIDV - BIC đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa và cơ hội. Trên cơ sở phát huy hiệu quả các thành quả đã đạt được, các bên định hướng tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược theo hướng thực chất, đồng bộ và dài hạn; trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và tối ưu hóa giá trị trong toàn hệ sinh thái.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa ba bên không chỉ góp phần củng cố vị thế của BIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, mà còn tạo nền tảng để mở rộng hợp tác ở quy mô lớn hơn, hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả trong giai đoạn tới./.

Mẫu i3 mới mang phong cách thể thao và hiện đại. (Ảnh: BMW)

Tung ra mẫu xe mới, BMW hâm nóng cuộc đua với Tesla

Mẫu i3 mới là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse thế hệ kế tiếp của tập đoàn ôtô BMW. So với dòng 3 Series hiện tại, mẫu xe này có kích thước dài, rộng và cao hơn.

Cần sớm thí điểm tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ

Cần sớm thí điểm tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ

Tài sản mã hoá không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn có thể trở thành công cụ hỗ trợ giao dịch, định giá và chuyển giao công nghệ. Việc tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ được kỳ vọng sẽ góp phần tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả thị trường và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội thảo. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Cơ hội rộng mở cho doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ

Việc triển khai Luật thuế thu nhập mới năm 2025, cùng với các cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản hóa và minh bạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư tại Ấn Độ.

Nvidia đã "trình làng" một loạt cải tiến về trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: Wccftech)

GTC 2026: Nvidia "tung" loạt công nghệ AI mới

Nvidia đã "trình làng" một loạt cải tiến về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó sản phẩm được chú ý là công nghệ đồ họa AI mang tên DLSS 5, và nền tảng AI sẽ ra mắt vào cuối năm, Vera Rubin Ultra.

Siêu máy tính của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm công nghệ Foxconn ở Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Nvidia dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD từ chip AI

Con số dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD mà Nvidia đưa ra là một bước nhảy vọt so với mức 500 tỷ USD tính đến năm 2026 dành cho dòng chip Blackwell và Rubin được công ty công bố hồi tháng 2/2026.

Đóng gói nhân điều xuất khẩu tại Công ty LAFOOCO. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

“Đường băng” cho doanh nghiệp nhà nước cất cánh

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài: "Nghị quyết số 79-NQ/TW: Kích hoạt động lực trụ cột cho doanh nghiệp nhà nước" để làm rõ những cơ hội, thách thức và động lực mới khi Nghị quyết đi vào cuộc sống.