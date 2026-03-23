Fairfax - BIDV - BIC: Củng cố hợp tác chiến lược sau hơn một thập kỷ đồng hành

Vừa qua đại diện lãnh đạo FairFax toàn cầu và FairFax châu Á cùng lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã có các chương trình làm việc tại Hà Nội, tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác chiến lược được xây dựng và phát triển hiệu quả trong hơn một thập kỷ qua.

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã cùng nhìn lại chặng đường hợp tác hơn 10 năm trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời trao đổi về kết quả hoạt động và định hướng phát triển trong thời gian tới. Sự đồng hành giữa BIDV, Fairfax và BIC đã góp phần quan trọng thúc đẩy BIC phát triển cả về quy mô và hiệu quả kinh doanh.

Sau hơn 10 năm phát triển kể từ khi có cổ đông chiến lược FairFax (2015-2025), BIC ghi nhận nhiều kết quả tích cực: Tổng tài sản tăng 2,5 lần, đạt gần 9.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10%/năm; vốn chủ sở hữu tăng 1,66 lần, đạt 3.234 tỷ đồng; tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 3,17 lần, trong đó doanh thu phí gốc tăng 3,5 lần, đạt gần 5.250 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân gần 15%/năm.

BIC hiện nằm trong tốp 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động ổn định, với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025 vượt 680 tỷ đồng, thuộc tốp 3 doanh nghiệp có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.

Đại diện lãnh đạo FairFax thăm và làm việc tại BIC. (Ảnh: Vietnam+)

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các bên đánh giá cao những kết quả hợp tác đã đạt được, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường, năng lực quản trị và triển khai các sản phẩm bảo hiểm trong bối cảnh mới. Các bên thống nhất tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên, tăng cường phối hợp trong hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác.

Với nền tảng hợp tác bền chặt được xây dựng trong hơn một thập kỷ, mối quan hệ giữa Fairfax - BIDV - BIC đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa và cơ hội. Trên cơ sở phát huy hiệu quả các thành quả đã đạt được, các bên định hướng tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược theo hướng thực chất, đồng bộ và dài hạn; trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và tối ưu hóa giá trị trong toàn hệ sinh thái.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa ba bên không chỉ góp phần củng cố vị thế của BIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, mà còn tạo nền tảng để mở rộng hợp tác ở quy mô lớn hơn, hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả trong giai đoạn tới./.

BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hoá tài khoản BIDV cung cấp giải pháp giúp hộ kinh doanh mở tài khoản đúng tên, nâng cao minh bạch và phù hợp quy định mới từ 2026.