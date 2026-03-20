Hãng xe điện Trung Quốc BYD xem xét mở đại lý tại Canada

Hãng sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc đang xúc tiến kế hoạch mở các đại lý tại Canada, trong đó trước mắt tập trung tại khu vực Đại Toronto.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Canada cho phép nhập khẩu tối đa 49.000 xe điện từ Trung Quốc theo cơ chế hạn ngạch mới.

Ông Farid Ahmad, Giám đốc điều hành Công ty Dealer Solutions Mergers & Acquisitions, cho biết đơn vị này đang làm việc với 3 địa điểm tại khu vực Toronto để triển khai các đại lý BYD.

Theo kế hoạch, hãng xe Trung Quốc dự kiến mở khoảng 20 đại lý trong vòng một năm, sau đó mở rộng sang các thành phố lớn như Vancouver, Montreal và Calgary.

Ngoài BYD, một số nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khác, trong đó có Chery Automobile, cũng đang tìm cách gia nhập thị trường Canada.

Theo giới chuyên gia, các hãng xe Trung Quốc có xu hướng xây dựng hệ thống đại lý độc lập, song cũng có thể tận dụng mạng lưới phân phối sẵn có để tiết kiệm chi phí và thời gian. Tuy nhiên, hạn ngạch 49.000 xe được đánh giá là còn khiêm tốn so với tổng doanh số ôtô hằng năm của Canada khoảng 1,8 triệu xe.

Hồi tháng 1/2026, Canada đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu xe điện Trung Quốc xuống còn 6,1% từ mức 100%, đổi lại Trung Quốc giảm thuế đối với một số mặt hàng nông, thủy sản của Canada.

Theo kế hoạch, hạn ngạch nhập khẩu xe điện Trung Quốc sẽ tăng lên 70.000 xe trong vòng 5 năm tới, trong đó hơn một nửa có giá dưới 35.000 USD.

Ngành ôtô Canada bày tỏ lo ngại trước sự cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc, do lợi thế về giá thành thấp, chi phí lao động rẻ và trong một số trường hợp có sự hỗ trợ của nhà nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xe tăng cao, nhiều người tiêu dùng kêu gọi mở cửa thị trường đối với xe điện Trung Quốc có giá cạnh tranh hơn, qua đó góp phần thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện, các dòng xe của BYD đã được tiêu thụ rộng rãi tại Trung Quốc, nhiều quốc gia châu Á, châu Âu, Mỹ Latinh và gần đây là Australia, với danh mục sản phẩm đa dạng từ sedan, hatchback đến crossover cỡ nhỏ, được đánh giá tích cực về chất lượng và giá bán cạnh tranh.

Năm 2025, BYD trở thành nhà sản xuất xe điện chạy pin lớn nhất thế giới với doanh số khoảng 2,26 triệu xe, vượt xa đối thủ Tesla, đồng thời bán ra số lượng tương đương các dòng xe hybrid sạc điện./.

