VinFast công bố kế hoạch mở rộng xe máy điện ra 5 thị trường quốc tế

Chiều 31/1, VinFast chính thức công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh xe máy điện ra các thị trường quốc tế, với 5 quốc gia trọng điểm đầu tiên gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của VinFast, đồng thời thể hiện tham vọng đưa hệ sinh thái di chuyển xanh toàn diện “Make in Vietnam” vươn ra khu vực và thế giới.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ triển khai hoạt động kinh doanh xe máy điện tại 5 thị trường trên trong năm 2026. Các quốc gia này đều có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu di chuyển bằng xe hai bánh cao và đang đối mặt với áp lực về môi trường, ô nhiễm không khí.

Trong bối cảnh đó, xe máy điện được đánh giá là giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiết kiệm chi phí vận hành và giảm phát thải trong giao thông đô thị.

Về sản phẩm, VinFast dự kiến giới thiệu các dòng xe máy điện ứng dụng giải pháp đổi pin linh hoạt như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, cùng các mẫu xe mới sẽ tiếp tục được ra mắt.

Danh mục sản phẩm được nghiên cứu và điều chỉnh phù hợp với điều kiện hạ tầng, khí hậu và thói quen sử dụng tại từng thị trường, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng tiếp cận đại chúng.

Song song với phát triển sản phẩm, VinFast đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới kinh doanh và dịch vụ quy mô lớn tại các thị trường quốc tế. Doanh nghiệp hướng tới việc đạt hàng trăm điểm bán và xưởng dịch vụ vào năm 2027, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Mô hình phát triển được triển khai theo hướng linh hoạt, kết hợp hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi, giải pháp tài chính và hạ tầng năng lượng, trong đó có sự hợp tác với V-Green trong phát triển hệ thống sạc và đổi pin.

Chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế của VinFast được xây dựng trên nền tảng thành công tại Việt Nam. Trong năm 2025, VinFast đã bán ra 406.453 xe máy điện, chính thức dẫn đầu thị phần xe máy điện trong nước.

Với danh mục hơn 10 mẫu xe trải rộng nhiều phân khúc, cùng hệ sinh thái sạc – đổi pin linh hoạt, VinFast đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong giao thông cá nhân.

Bước sang năm 2026, VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng xe máy điện gồm phổ thông, cao cấp và thể thao, đồng thời ra mắt 7 mẫu xe mới thuộc hai dòng cao cấp và thể thao.

Với năng lực sản xuất quy mô lớn, chiến lược giá cạnh tranh và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, VinFast đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình xanh hóa giao thông tại khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Chia sẻ về định hướng này, bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế cho biết, việc mở rộng mảng xe máy điện toàn cầu là trụ cột chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

VinFast đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu từng thị trường, làm việc chặt chẽ với các đối tác địa phương và xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới đại lý, sản phẩm và dịch vụ toàn diện.

Philippines được xác định là thị trường chiến lược đầu tiên trong hành trình mở rộng này. VinFast đã hợp tác với 5 đại lý hàng đầu tại các khu vực Luzon và Mindanao nhằm triển khai hệ thống bán lẻ và dịch vụ trên toàn quốc. Các đối tác đều có uy tín, kinh nghiệm và định hướng chuyển đổi xanh rõ ràng.

Trong những năm qua, VinFast đã từng bước xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh tại nhiều thị trường thông qua hợp tác với các đối tác địa phương và các đơn vị chiến lược như GSM và V-Green.

Bên cạnh xe máy điện, VinFast cũng đã giới thiệu danh mục ôtô điện đa dạng từ VF 3 đến VF 9, góp phần mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh bền vững./.

