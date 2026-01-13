Thị trường ôtô Việt Nam 2025: Vượt 375.000 xe, tăng trưởng hai chữ số

Tối 13/1, Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong năm 2025 đạt 375.736 xe các loại, tăng 10,5% so với năm trước, đặc biệt bứt tốc vào tháng cuối năm khi tăng tới 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 12/2025, thị trường ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá khi doanh số đạt 47.067 xe, tăng 20% so với tháng 11 và tăng tới 49% so với cùng kỳ năm trước.

Đây được xem là một trong những tháng có sức mua cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, nhờ hàng loạt chương trình khuyến mại, ưu đãi sâu được các hãng xe triển khai vào dịp cao điểm cuối năm.

Xét theo cơ cấu, xe du lịch tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 35.803 xe bán ra trong tháng 12, tăng 25% so với tháng trước. Phân khúc xe thương mại đạt 10.741 xe, tăng 5%, trong khi xe chuyên dụng đạt 523 xe, tăng 7%.

Diễn biến tích cực ở cả ba nhóm xe phản ánh sự phục hồi tương đối đồng đều của thị trường, không chỉ tập trung vào xe cá nhân mà còn lan tỏa sang các lĩnh vực vận tải, xây dựng và dịch vụ.

Theo nguồn gốc xuất xứ, xe lắp ráp trong nước đạt doanh số 23.826 xe trong tháng cuối năm, tăng mạnh 30% so với tháng 11. Xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 23.241 xe, tăng 11%.

Sự tăng trưởng song song của cả hai nhóm cho thấy nguồn cung ổn định, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng của các thương hiệu trong giai đoạn cuối năm.

Về thị phần thương hiệu trong năm 2025, Toyota Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường với tổng doanh số lũy kế 71.954 xe. Thành công của Toyota đến từ danh mục sản phẩm đa dạng, trải rộng ở nhiều phân khúc chủ lực như sedan hạng B, SUV đô thị và MPV, cùng lợi thế về mạng lưới phân phối rộng khắp.

Xếp thứ hai là với Ford Việt Nam 50.450 xe bán ra trong năm, nhờ sức tiêu thụ ổn định của các mẫu xe chiến lược như Ranger, Everest và Territory.

Đứng ở vị trí thứ ba là Mitsubishi với 44.107 xe, trong đó Xpander và Xforce tiếp tục đóng vai trò trụ cột, đặc biệt ở phân khúc MPV và SUV cỡ nhỏ.

Theo các chuyên gia trong ngành, doanh số trên chưa phản ánh toàn cảnh thị trường ôtô Việt Nam, bởi ngoài các thành viên VAMA còn có nhiều thương hiệu khác như Audi, BYD, Jaguar Land Rover, Geely, GAC, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo...

Các hãng này hiện không công bố kết quả kinh doanh, dù có thị phần đáng kể ở hầu hết các phân khúc.

Theo đánh giá của VAMA, đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025, đặc biệt ở giai đoạn cuối năm, đã tạo nền tảng thuận lợi để thị trường ôtô Việt Nam bước sang năm 2026 với nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng thời gian tới vẫn sẽ chịu tác động bởi các yếu tố như chính sách thuế, tín dụng, mặt bằng lãi suất và sự dịch chuyển sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, hybrid và xe điện./.

Giao gần 180 nghìn xe, VinFast lập kỷ lục doanh số tại thị trường ôtô Việt Nam Với 175.099 xe ôtô bán ra trong năm 2025, doanh số của VinFast thậm chí cao hơn gấp đôi so với thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng Toyota (74.206 chiếc).