Giao gần 180 nghìn xe, VinFast lập kỷ lục doanh số tại thị trường ôtô Việt Nam

Theo báo cáo bán hàng vừa được VinFast công bố chiều 13/1, hãng xe đã giao 27.649 xe ôtô điện đến tay khách hàng trong tháng 12/2025. Doanh số này cũng giúp hãng xe tiếp tục nối dài chuỗi tháng thứ 15 liên tiếp dẫn đầu thị trường về lượng xe tiêu thụ.

Tổng kết cả năm 2025, hãng đã bán ra tổng cộng 175.099 xe tại thị trường Việt Nam. Đây là con số kỷ lục về số lượng ôtô của một thương hiệu bán ra thị trường Việt Nam từ trước đến nay, thậm chí cao hơn gấp đôi so với thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng Toyota (74.206 chiếc).

Con số trên cho thấy thương hiệu xe Việt Nam đang được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt đồng thời thể hiện tốc độ tăng trưởng mạnh của thị trường xe điện trong nước.

Xét theo từng dòng sản phẩm, VinFast ghi nhận doanh số lớn ở các phân khúc xe cỡ nhỏ và trung, trong đó VF3 đạt 44.585 xe, VF5 đạt 43.913 xe, VF6 đạt 23.291 xe. Ở phân khúc cao hơn, VF7 đạt 9.653 xe, cùng với các mẫu VF8, VF9 và dòng xe Lạc Hồng.

Các dòng xe phục vụ kinh doanh dịch vụ cũng đóng góp đáng kể vào tổng doanh số, với Limo Green đạt 27.127 xe và Herio Green đạt 12.568 xe trong năm 2025. Đáng chú ý, mẫu Limo Green chính thức bán ra từ tháng 8/2025 nhưng đã nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ. Riêng trong tháng 12/2025, mẫu xe này ghi nhận 10.981 xe được bàn giao.

Song song với hoạt động bán hàng, VinFast cho biết đã mở rộng hệ thống hậu mãi và hạ tầng sạc. Tính đến cuối năm 2025, hãng có khoảng 400 xưởng dịch vụ và hơn 150 nghìn cổng sạc trên toàn quốc, phủ tại 34 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, VinFast cũng đã chính thức phát động chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, với những chính sách hỗ trợ tốt, ưu đãi từ 6-10% tùy xe đồng thời được miễn phí sạc pin tại trạm sạc V-Green đến hết ngày 30/6/2027 đối với ôtô và 31/5/2027 đối với xe máy./.