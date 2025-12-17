Chính quyền Mỹ bị kiện vì giữ lại ngân sách dành cho trạm sạc xe điện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, 16 bang cùng Đặc khu Columbia đã kiện Chính quyền Tổng thống Donald Trump vì cho rằng chính quyền đã giữ lại trái phép tiền tài trợ cho 2 chương trình trạm sạc xe điện.

Vụ kiện liên bang được nộp tại Tòa án cấp quận Khu vực Tây bang Washington ở thành phố Seattle ngày 16/12, liên quan đến việc giữ lại 1,8 tỷ USD của chương trình trợ cấp cơ sở hạ tầng sạc và tiếp nhiên liệu, cùng 350 triệu USD của chương trình tăng cường độ tin cậy và khả năng tiếp cận bộ sạc xe điện.

Đây là cuộc chiến pháp lý mới nhất mà các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo theo đuổi liên quan đến nguồn tài trợ cho cơ sở hạ tầng trạm sạc xe điện đã được Quốc hội thông qua dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden nhưng sau đó bị Bộ Giao thông và Cục Quản lý đường cao tốc liên bang "giữ lại".

Chính quyền hiện nay tỏ rõ thái độ không thân thiện với xe điện và đã hủy bỏ một số chính sách của chính quyền cũ dành cho xe ô tô và xe tải xanh để thay vào đó bằng các chính sách ủng hộ ngành công nghiệp dầu khí của Tổng thống Trump.

Hồi tháng 2, ông Trump ra lệnh các bang ngừng chi tiền xây dựng trạm sạc xe điện đã được phân bổ theo Luật cơ sở hạ tầng được lưỡng đảng thông qua dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Đến tháng 5, một số bang kiện chính phủ về việc giữ lại khoản tài trợ từ chương trình cơ sở hạ tầng xe điện quốc gia trị giá 5 tỷ USD nhằm xây dựng mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc.

Một thẩm phán liên bang ra lệnh cho chính quyền phải giải ngân phần lớn khoản tiền tài trợ cho các trạm sạc ở hơn 10 bang.

Sau đó, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy ban hành hướng dẫn sửa đổi nhằm hợp lý hóa quy trình nộp đơn xin tài trợ cho các bang và giúp việc triển khai trạm sạc hiệu quả hơn.

Ngoài việc ngăn cản chi tiền xây các trạm sạc xe điện, Chính quyền của Tổng thống Trump cũng ra lệnh chấm dứt "chính sách bắt buộc sử dụng xe điện" của người tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng đề xuất bãi bỏ các quy định về khí thải và tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời bỏ các khoản phạt đối với những nhà sản xuất ô tô không đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Vụ kiện mới nhất diễn ra trong bối cảnh doanh số bán xe điện tại Mỹ đang chậm lại do người mua lo ngại về khả năng sạc và giá xe./.

