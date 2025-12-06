Hyundai và GM "thắng lớn" sau khi Mỹ giảm thuế quan đối với Hàn Quốc

Hai hãng xe Hyundai Motor của Hàn Quốc và General Motors (GM) của Mỹ chuẩn bị trở thành hai hãng hưởng lợi lớn nhất sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức hạ mức thuế nhập khẩu từ Hàn Quốc, bao gồm cả thuế áp lên xe hơi.

Trước đó, Tổng thống Trump đã áp thuế 25% lên xe nhập khẩu từ Hàn Quốc và nhiều nước khác, khiến các hãng phải trả thêm hàng tỷ USD trong năm nay.

Quyết định giảm thuế xuống 15% đã được công bố trên Công báo Liên bang hôm 4/12 vừa qua, đánh dấu chiến thắng mới cho chính sách thương mại có lợi cho sản xuất trong nước của Mỹ.

Hyundai cho biết mức thuế trước đó khiến hãng tốn 1,2 tỷ USD chỉ riêng trong quý III/2025. GM ước tính tác động của thuế đối với hãng trong năm 2025 vào khoảng 3,5-4,5 tỷ USD.

Giám đốc Tài chính (CFO) Paul Jacobson cho biết GM đang giảm đáng kể tác động thuế và kỳ vọng chi phí thực tế chỉ còn khoảng 1 tỷ USD hoặc thấp hơn trong năm 2026.

Thông báo giảm thuế được đưa ra ngay sau khi Hàn Quốc đưa ra dự luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ trong vài năm tới. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ca ngợi cam kết của Hàn Quốc và gọi đây là bước tiến củng cố quan hệ kinh tế, công nghiệp và việc làm giữa hai nước.

Giám đốc điều hành (CEO) của Hyundai chi nhánh Bắc Mỹ, Randy Parker cho biết mức thuế 15% vẫn khó khăn, nhưng tốt hơn nhiều so với mức 25%, nhất là khi Hyundai dự kiến lập kỷ lục doanh số bán lẻ năm thứ 6 liên tiếp tại Mỹ vào năm 2026.

Hãng hiện nhập gần 1 triệu xe từ Hàn Quốc mỗi năm, chiếm khoảng 8,6% tổng xe bán tại Mỹ. Hyundai đặt mục tiêu 80% xe bán tại Mỹ sẽ được sản xuất ngay trong nước vào năm 2030, so với mức 40% hiện tại.

GM cũng phụ thuộc vào Hàn Quốc để sản xuất các dòng crossover giá mềm cho Chevrolet và Buick. Số xe GM nhập từ Hàn Quốc đã tăng từ 173.000 chiếc năm 2019 lên hơn 407.000 chiếc vào năm ngoái, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe như Buick Encore GX, Buick Envista, Chevrolet Trailblazer và Chevrolet Trax. GM cho biết hãng “hoan nghênh thỏa thuận thương mại mới” và cam kết tiếp tục theo dõi sát những quy định mới nhằm ổn định chi phí.

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra sau giai đoạn căng thẳng khi các cơ quan liên bang mở cuộc truy quét tại một nhà máy pin của Hyundai và LG Energy Solution ở bang Georgia hôm 4/9 vừa qua, bắt giữ khoảng 475 công nhân, trong đó hơn 300 công nhân là người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, việc giảm thuế mới đã cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục được củng cố dưới chính quyền Tổng thống Trump./.

