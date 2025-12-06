Giá vàng ngày 6/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 5/12, nhờ tâm lý thị trường được củng cố bởi kỳ vọng ngày càng cao về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Vào lúc 1 giờ 36 phút sáng ngày 6/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.212,16 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 chốt phiên không đổi ở mức 4.243 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên đầu tuần này, giá vàng đã chạm mức cao nhất trong 6 tuần. Nhưng sau đó, áp lực chốt lời đã đẩy giá vàng đi xuống và khép lại tuần giao dịch vừa qua với mức giảm 0,4%.

Tuy nhiên, khả năng Fed hạ lãi suất vẫn là yếu tố nâng đỡ giá vàng trong cả tuần qua, giúp giá kim loại quý này vẫn neo ở trên mức 4.200 USD/ounce.

Với những số liệu này, ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của ngân hàng TD Securities, nhận định rằng thị trường ngày càng tin tưởng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Theo ông, trước kỳ vọng này, đồng USD đã suy yếu, từ đó tạo đà tăng trưởng cho giá vàng.

Về triển vọng giá vàng, theo dự báo của ông Alex Ebkarian, Giám đốc vận hành (COO) tại công ty kinh doanh kim loại quý Allegiance Gold, giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.200-4.500 USD/ounce trong năm 2025, và từ 4.500-5.000 USD/ounce vào năm 2026, tùy thuộc vào những quyết định về chính sách tiền tệ của Fed.

Tại Việt Nam, sáng 6/12, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 6/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: