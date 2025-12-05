Kinh tế

Ngành bán lẻ Eurozone có dấu hiệu suy giảm trước dịp Giáng sinh

Theo số liệu công bố ngày 4/12 của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), doanh thu tháng 10/2025 của ngành bán lẻ trong Eurozone không thay đổi so với tháng 9/2025.

Vũ Hiệp
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngành bán lẻ khu vực đồng euro (Eurozone) có dấu hiệu suy giảm trước dịp Giáng sinh khi doanh thu tháng 10/2025 giữ nguyên so với tháng 9/2025. Tâm lý người tiêu dùng trong Eurozone vẫn ở mức thấp.

Trước mùa mua sắm Giáng sinh quan trọng, doanh số bán lẻ trong Eurozone vẫn dậm chân tại chỗ.

Theo số liệu công bố ngày 4/12 của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), doanh thu tháng 10/2025 của ngành bán lẻ trong Eurozone không thay đổi so với tháng 9/2025.

Các nhà kinh tế cũng đã đưa ra dự báo về kết quả này. Như vậy, ngành bán lẻ gần như không có tiến triển trong nhiều tháng khi giảm 0,1% vào tháng 7, tiếp tục đi ngang trong tháng 8 và tháng 9 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,1%.

Hoạt động kinh doanh thực phẩm, đồ uống và thuốc lá trong tháng 10 tại 20 nước sử dụng đồng euro tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi doanh số hàng phi thực phẩm (không bao gồm xăng dầu) giảm 0,2%.

Tâm lý người tiêu dùng trong Eurozone vẫn ở mức thấp. Chỉ số môi trường tiêu dùng trong tháng 11 giữ nguyên ở mức -14,2 điểm so với tháng trước. Niềm tin tiêu dùng tiếp tục thấp hơn nhiều mức trung bình dài hạn.

Tại Đức, ngành bán lẻ dự báo doanh thu trong mùa Giáng sinh, giai đoạn mang tính quyết định đối với toàn ngành, sẽ tăng nhẹ.

Theo Hiệp hội Thương mại Đức (HDE), doanh thu tháng 11 và tháng 12 dự kiến sẽ tăng 1,5% so với năm trước, lên 126,2 tỷ euro (khoảng 147 tỷ USD). Tổng cộng, ngành bán lẻ Đức tạo ra khoảng 20% doanh thu hàng năm trong hai tháng cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bán lẻ #Giáng sinh #Eurozone
