EC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone trong năm 2026

Ngày 17/1, Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành pháp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU) - đã hạ dự báo tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm 2026, trong bối cảnh rủi ro từ thương mại quốc tế và căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu.

Cụ thể, EC dự báo mức tăng trưởng kinh tế trung bình của 20 nước sử dụng đồng euro sẽ đạt mức 1,2% trong năm 2026, thấp hơn mức tăng trưởng 1,4% đưa ra trước đó.

Cơ quan này cho biết nền kinh tế có mức độ hội nhập sâu rộng của châu Âu vẫn “dễ bị tổn thương trước các hạn chế thương mại.”

EC nhấn mạnh rằng những bất ổn kéo dài về chính sách thương mại tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh tế, với các rào cản thuế quan và phi thuế quan có thể kìm hãm tăng trưởng của EU nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên, các thỏa thuận thương mại của Mỹ với EU và một số đối tác khác đã “giảm bớt sự bất định.”

Đối với toàn bộ 27 nước EU, EC dự báo tăng trưởng trung bình năm 2026 sẽ đạt 1,4%, thấp hơn chút so với mức 1,5% công bố hồi tháng 5/2025.

Dù vậy, Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis vẫn tỏ ra lạc quan. Ông Valdis Dombrovskis nói: “Ngay trong bối cảnh bất lợi, kinh tế EU vẫn duy trì tăng trưởng.”

EC cũng dự báo lạm phát tại Eurozone sẽ đạt 1,9% vào năm 2026, tăng so với mức 1,7% dự kiến trước đó.

Theo cơ quan này, lạm phát của Eurozone được kỳ vọng đạt 2,1% trong năm 2025, tiến sát mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Dù giá thực phẩm và dịch vụ đang giảm tốc, EC cho biết xu hướng này bị bù trừ bởi lạm phát năng lượng gia tăng.

Một cuộc khảo sát trước đó cho thấy kinh tế Eurozone trong tháng 10/2025 tăng nhanh nhất kể từ tháng 5/2023, phá vỡ tình trạng tăng trưởng yếu vào đầu năm nay, nhờ lĩnh vực dịch vụ tăng tốc và điều kiện nhu cầu được cải thiện.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone, do S&P Global biên soạn, đã tăng từ 51,2 của tháng 9/2025 lên 52,5 trong tháng 10/2025, đánh dấu tháng tăng thứ 10 liên tiếp và đạt mức cao nhất trong 29 tháng.

Chỉ số PMI trên 50 này cũng cho thấy hoạt động sản xuất tại Eurozone đang tăng trưởng. Sự tăng trưởng này là nhờ động lực đến từ việc PMI ngành dịch vụ tăng từ 51,3 lên 53, mức cao nhất trong 17 tháng.

Trong số các nền kinh tế thành viên, Tây Ban Nha dẫn đầu với chỉ số PMI là 56, mức tốt nhất trong 10 tháng, trong khi nền kinh tế Đức cho thấy sức mạnh đáng ngạc nhiên với PMI là 53,9, mức cao nhất trong gần 2,5 năm.

Italy và Ireland cũng ghi nhận mức tăng trưởng vững chắc lần lượt là 53,1 và 53,7.

Trong khi đó, Pháp vẫn là nền kinh tế lớn duy nhất của Eurozone đang trong vùng suy giảm, với chỉ số PMI giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng là 47,7.

Sự tăng trưởng của ngành dịch vụ cũng giúp thị trường việc làm chung tăng tốc lên mức cao nhất trong 16 tháng khi các công ty dịch vụ tăng cường tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu gia tăng, mặc dù các nhà sản xuất tiếp tục cắt giảm việc làm với tốc độ nhanh hơn.

Trong quý 3/2025, nền kinh tế Eurozone đã ghi nhận mức tăng trưởng nhanh hơn dự đoán trong quý 3/2025. Động lực chính đến từ sự tăng trưởng tốt hơn mong đợi của Pháp, bất chấp những bất ổn chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu này.

Cơ quan thống kê của EU cho biết kinh tế Eurozone đã đạt mức tăng trưởng 0,2% trong giai đoạn từ tháng 7-9 so với quý trước. Con số này cao hơn mức dự báo 0,1% của các nhà phân tích do Bloomberg và FactSet khảo sát.

Đà tăng trưởng của nền kinh tế Eurozone được hỗ trợ bởi những số liệu bất ngờ từ Pháp. Bất chấp tình trạng bất ổn chính trị liên quan đến vấn đề nợ và thâm hụt ngân sách khổng lồ, nền kinh tế Pháp đã tăng trưởng 0,5% trong quý 3.

Ông Colijn cho biết sự bất ngờ này đến từ sự gia tăng trong đầu tư và xuất khẩu, một phần nhờ vào lĩnh vực hàng không vũ trụ đang phát triển mạnh mẽ.

Nền kinh tế Tây Ban Nha cũng tăng trưởng 0,6% trong khoảng thời gian từ tháng 7-9, nhưng đã chậm lại so với mức tăng trưởng ấn tượng 0,8% của quý trước đó.

Tuy nhiên, nền kinh tế Đức châu Âu, lại rơi vào tình trạng trì trệ trong cùng kỳ, mặc dù đã thoát khỏi nguy cơ suy thoái trong gang tấc. Nền kinh tế Italy cũng không tăng trưởng trong giai đoạn từ tháng 7-9./.

