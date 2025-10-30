ECB giữ nguyên lãi suất, để ngỏ mọi kịch bản chính sách tiền tệ

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 30/10 đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2%, và không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về các bước đi tiếp theo, ngay cả khi giới đầu tư vẫn đang dự đoán có thể sẽ có một đợt cắt giảm cuối cùng trong những tháng tới.

ECB đã giữ nguyên lãi suất kể từ tháng Sáu sau khi đã giảm một nửa trong vòng một năm.

ECB đánh giá rằng tình hình hiện tại đang thuận lợi, với lạm phát đạt mức mục tiêu và tăng trưởng kinh tế gần với mức tiềm năng. Đây là một kết quả tích cực hiếm thấy sau gần một thập kỷ ngân hàng này liên tục "lỡ hẹn" với các mục tiêu của mình.

Trong thông báo chính sách, ECB cho biết lạm phát vẫn ở gần mục tiêu trung hạn 2% và đánh giá của Hội đồng Thống đốc về triển vọng lạm phát nhìn chung không thay đổi. ECB cũng nói thêm rằng nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng bất chấp môi trường toàn cầu đầy thách thức.

ECB cũng khẳng định lại lập trường quen thuộc là sẽ để các số liệu kinh tế thực tế dẫn dắt các quyết định chính sách, thay vì cam kết trước một lộ trình cụ thể. Điều này có nghĩa là mọi phương án vẫn đang được cân nhắc.

Các dữ liệu kinh tế nhìn chung đều phù hợp với những dự báo gần nhất của ECB, khiến quyết định nói trên trở thành một kết quả gần như đã được định trước.

Hoạt động kinh doanh đã khởi sắc, tâm lý tại Đức - nền kinh tế lớn nhất khu vực sử dụng đồng tiền chung euro - đang được cải thiện, và các doanh nghiệp đang trở nên lạc quan hơn, một phần do những bất ổn về thuế quan đang bắt đầu được tháo gỡ.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn, xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang bán phá giá các hàng hóa mà họ không thể tiêu thụ tại thị trường Mỹ sang các thị trường châu Âu.

ECB nói thêm rằng thị trường lao động vững, tình hình tài chính lành mạnh của khu vực tư nhân và các đợt cắt giảm lãi suất trước đó của Hội đồng Thống đốc vẫn là những nguồn lực quan trọng mang lại sức chống chịu cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, ECB cũng lưu ý rằng triển vọng vẫn còn bất ổn, đặc biệt do các tranh chấp thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra.

Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại về nguy cơ tăng trưởng và lạm phát suy giảm, và cho rằng đây là lý do để tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giới đầu tư tài chính cũng chia sẻ mối lo ngại này và dự đoán có khả năng 40-50% ECB sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào mùa Hè tới.

Trái lại, phe diều hâu (những người ủng hộ chính sách thắt chặt) lại lập luận rằng việc Đức tăng cường chi tiêu cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng sẽ làm thay đổi căn bản triển vọng kinh tế. Họ tin rằng động thái này sẽ đủ sức thúc đẩy tăng trưởng và giá cả mà không cần ECB phải có thêm hành động nào./.

