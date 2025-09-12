Kinh tế Eurozone đứng trước nhiều thách thức sau động thái của ECB

Đúng như dự báo của các nhà phân tích, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản vào ngày 11/9 trong bối cảnh lạm phát vẫn gần mục tiêu 2% của ECB.

Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang phải đối mặt với những thách thức, bao gồm cả sự hỗn loạn chính trị mới ở Pháp, điều có thể làm nghẽn các khoản đầu tư do sự không chắc chắn bao trùm nền kinh tế lớn thứ hai của Liên minh châu Âu (EU).

Với việc thỏa thuận thương mại EU-Mỹ được ký kết, Eurozone đang đối mặt với sự rõ ràng hơn, nhưng tác động thực sự của hiệp ước này vẫn chưa được ECB đánh giá.

Phần lớn các doanh nghiệp có trụ sở tại EU sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ đang phải đối mặt với mức thuế 15% đối với hàng hóa họ bán, trong khi phần lớn hàng hóa sản xuất tại Mỹ do EU nhập khẩu được miễn thuế.

Ông Ángel Talavera, người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô châu Âu tại công ty tư vấn kinh tế toàn cầu Oxford Economics, nói: "Thỏa thuận thương mại với Mỹ đã giảm bớt một số rủi ro tồi tệ nhất và sẽ đặt nền tảng cho sự cải thiện vừa phải trong hoạt động vào năm tới, khi các công ty cuối cùng cũng có cái nhìn rõ ràng hơn về triển vọng kinh doanh của mình. Nhưng với sự không chắc chắn vẫn còn rất cao, tăng trưởng yếu trong xuất khẩu và đầu tư sẽ tiếp tục định hình triển vọng trước mắt."

Các chuyên gia tại Oxford Economics dự đoán tăng trưởng kinh tế của Eurozone sẽ vẫn mờ nhạt trong thời gian tới, bị kéo xuống bởi nhu cầu toàn cầu yếu hơn và sự không chắc chắn.

Theo các chuyên gia này, kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 0,8% vào năm 2026, trong khi lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2% trong cùng năm.

Oxford Economics dự kiến ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng Mười Hai./.

