TP Hồ Chí Minh: Nhiều diện tích nông nghiệp chết, hư hỏng sau đợt ngập úng

Sau đợt mưa lớn kéo dài, kết hợp xả lũ từ hồ chứa sông Ray cách đây 3 tuần, hàng chục ha lúa, hoa màu và cây ăn trái tại khu vực ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bị nhấn chìm trong nước.

Nước rút đi, nhưng thiệt hại để lại cho nông dân nơi đây vẫn còn nặng nề, khi nhiều diện tích cây trồng chết dần, mất trắng vụ mùa và kéo theo nguy cơ ảnh hưởng thu nhập trong nhiều tháng tiếp theo.

Ghi nhận tại khu vực Hồ Tràm cho thấy nhiều vườn cây sau ngập úng đang trong tình trạng héo rũ, thối rễ hoặc khô bông, không thể phục hồi.

Đáng chú ý, vườn đu đủ gần 3.000 m2 của một hộ dân địa phương đã chết gần như hoàn toàn sau nhiều ngày chìm sâu trong nước. Chủ vườn buộc phải chặt bỏ toàn bộ, dù trước đó, vụ mùa này được kỳ vọng đem lại lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng.

Anh Hồ Quốc Trạng, nông dân ngụ ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm, chia sẻ: “Sau khi nước rút đi, vườn đu đủ của gia đình tôi do bị ngâm lâu trong nước nên đã vàng lá và chết dần, lứa trái này nếu thu hoạch tôi có thể thu về khoảng 80 triệu đồng. Tôi chỉ mong nhà nước hỗ trợ một phần để mua giống trồng lại vì giờ không thể cứu vãn được nữa."

Không chỉ riêng cây đu đủ, các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vườn chanh và xoài với diện tích khoảng 1 ha của ông Đỗ Văn Ngọc, cùng ngụ ấp Tân Rú cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau nhiều ngày bị nước ngập nửa thân cây lại bị ngâm trong nước 4 ngày liên tục, đến nay nhiều cây chanh trong vườn của ông Ngọc đã bị vàng lá, rụng trơ cành, còn xoài thì khô bông, rụng hoa, không thể đậu trái.

“Giờ chanh đang sắp cho thu hoạch vàng lá, rụng hết lá và trái. Xoài thì bông bị khô và rụng. Tết này coi như không có thu nhập gì. Tôi đầu tư cả trăm triệu đồng mà giờ mất trắng. Tôi rất mong Nhà nước xem xét hỗ trợ để có thể vực lại sản xuất," ông Ngọc cho biết.

Theo thống kê của chính quyền xã Hồ Tràm, đợt ngập úng kéo dài đã gây thiệt hại khoảng 50 ha diện tích nông nghiệp, bao gồm lúa, tràm, bắp và nhiều loại cây ăn trái như sầu riêng, chuối, chanh, xoài, đu đủ… Phần lớn diện tích này đã không còn khả năng phục hồi, khiến hàng chục hộ dân mất nguồn thu hiện tại và cả các vụ tiếp theo.

Ông Nguyễn Trọng Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Tràm, cho biết ngay khi nước rút, chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ bà con thống kê thiệt hại để đề xuất các chính sách hỗ trợ.

“Nước ngập xảy ra thì hầu như bà con mất trắng. Chính quyền đã xuống hỗ trợ kịp thời nhưng mức độ thiệt hại rất lớn và kéo dài, nên cần có thêm nguồn hỗ trợ để nông dân sớm ổn định lại sản xuất," ông Nhung nhận định.

Vườn chanh của ông Đỗ Văn Ngọc, trú tại ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm, bị chết hàng loạt sau trận lụt ngày 12-15/11. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN.)

Đối với nhiều gia đình ở ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm, nông nghiệp là nguồn thu nhập chính. Do đó, khi vườn cây và hoa màu bị thiệt hại nặng nề, đời sống của không ít hộ dân rơi vào khó khăn. Một số diện tích cây lâu năm như sầu riêng, chanh, xoài… muốn khôi phục cần từ một đến vài năm. Việc mất trắng cả một chu kỳ sản xuất khiến nông dân không chỉ mất vốn đầu tư mà còn mất luôn kế hoạch kinh doanh cho vụ Tết - thời điểm quan trọng để thu hồi vốn.

Từ nay đến cuối năm, thời tiết còn diễn biến phức tạp, mưa bão có thể xuất hiện bất thường. Ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo nông dân cần theo dõi sát sao tình hình khí tượng thủy văn, chủ động gia cố chuồng trại, thoát nước vườn cây và bảo vệ tài sản để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đang hoàn thiện báo cáo thiệt hại gửi cấp trên nhằm đề xuất chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ nông dân bị ảnh hưởng, giúp họ có điều kiện khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng chục hecta hoa màu bị ngập do mưa lớn và xả lũ Ông Đào Văn Dũng, ngụ ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm đang nuôi 100 con lợn và 8 sào trồng nhãn. Ngày 12/11 đến nay trang trại nuôi lợn và vườn nhãn của gia đình ông đã bị ngâm trong nước.