Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng chục hecta hoa màu bị ngập do mưa lớn và xả lũ

Ngày 15/11, ghi nhận tại ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm, hàng chục hecta đất sản xuất của người dân đang bị ngập sâu trong nước sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả lũ từ hồ Sông Ray.

Nhiều khu vực vốn là rẫy trồng cây ăn trái, lúa, rau màu nay chìm sâu 1m, gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân.

Trước tình hình trên, Đảng ủy và chính quyền xã Hồ Tràm đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tại chỗ gồm đoàn viên thanh niên, hội nông dân, dân quân… hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia cố chuồng trại, đặc biệt là các hộ nuôi lợn, gà nằm trong vùng ngập sâu. Nhiều vật dụng sinh hoạt được chuyển đến khu vực an toàn, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Ông Đào Văn Dũng, ngụ ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm đang nuôi 100 con lợn và 8 sào trồng nhãn. Ngày 12/11 đến nay trang trại nuôi lợn và vườn nhãn của gia đình ông đã bị ngâm trong nước.

Hiện đã có, 8 con lợn bị chết, còn vườn nhãn cũng nguy cơ bị chết do bị ngâm trong nước lâu ngày.

Ông Nguyễn Trọng Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Tràm, cho biết từ ngày 12/11 đến nay, gần 50 ha diện tích canh tác tại ấp Tân Rú đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thống kê ban đầu cho thấy có khoảng 200 gốc chanh, 150 gốc xoài, 450 gốc ổi cùng 30 ha lúa bị ngập úng hoàn toàn. Nhiều diện tích khoai lang, nhãn, chuối, xoài và đu đủ đang vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch cũng có nguy cơ mất trắng. Ngoài ra, khoảng 100 con gà và 100 con lợn của các hộ chăn nuôi bị mắc kẹt khi nước lên nhanh, khiến thiệt hại gia tăng.

Trong khi đợt xả lũ thứ hai (6–16/11) chưa được khắc phục xong, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục thông báo triển khai đợt xả lũ thứ ba tại hồ Sông Ray, bắt đầu từ ngày 16/11 và kéo dài dự kiến 10 ngày.

Trung tâm cho biết mực nước hồ hiện ở mức 72,82 m – gần chạm dung tích thiết kế, buộc phải xả điều tiết nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạ du. Theo khuyến cáo, khu vực bờ trái sông Ray sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng ngập sâu trong những ngày tới.

Ngay sau thông báo này, Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm đã yêu cầu các ban, ngành tăng cường truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo cộng đồng và các kênh thông tin địa phương để người dân chủ động phòng tránh. Đặc biệt, các hộ nuôi trồng thủy sản được cảnh báo tuyệt đối không xuống sông đánh bắt trong thời gian xả lũ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trước đó, ngày 11/11, mưa lớn kết hợp xả lũ đã khiến gần 50 ha lúa cùng nhiều ao cá, nhà cửa của các hộ dân tại ấp Gò Cà, xã Hồ Tràm cũng bị ngập nặng, gây thiệt hại lớn. Chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê, đánh giá mức độ ảnh hưởng và lên phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau khi nước rút.

Tại xã Châu Pha trong ngày 11/11 cũng có 8hecta rau màu đang đến ngày thu hoạch cũng đã bị ngập chìm trong nước do ảnh hưởng của xã lũ hồ Đá Đen./.

