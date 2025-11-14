Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 17-18/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác.

Từ đêm 17/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Trên biển: Từ chiều tối và đêm 17/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m; từ ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, ngày 15/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ đêm 15/11 đến ngày 16/11: Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 150mm/3h).

Từ đêm 16/11 đến hết đêm 18/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 250-500mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 15/11 đến hết đêm 18/11 khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 800m/đợt, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà phổ biến 150-350mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt; khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt.

Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, từ ngày 16-18/11 khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có dao động

Dự báo từ ngày 16 đến ngày 20/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai); hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3; sông An Lão, sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Lại Giang (Gia Lai), sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Do đó, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 14 và ngày 15/11

Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét; vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chỉ đạo ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung

Chiều tối 14/11, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 31/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Công Thương, Xây Dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, khu vực miền Trung xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế xã hội; hiện các tỉnh, thành phố vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Các tỉnh, thành phố bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn.

Các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa, lũ đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với mưa lũ.

Thông tấn xã Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Từ Quảng Trị đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt Những ngày tới, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng; lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.