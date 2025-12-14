Thời tiết đêm 14/12: Biển Đông sóng cao đến 6m, Bắc Bộ rét đậm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 14/12 và ngày 15/12, Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 5; đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 15/12 và ngày 16/12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực trên cả nước cụ thể như sau: thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C. Đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C. Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C. Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C; phía Nam 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 29-31 độ C, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3./.

