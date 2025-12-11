Điều tra vụ đổ thải, chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép

Chiều 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ việc đổ thải, chôn lấp chất thải trái quy định về bảo vệ môi trường tại bãi đất trống số 5/4 đường số 11, khu phố 1, phường An Khánh với tổng khối lượng gần 2.900 tấn; đồng thời cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng chủ mưu theo đúng quy định pháp luật.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh phát hiện đối tượng T.X.T điều khiển xe ba gác vận chuyển khoảng 420 kg chất thải (lá cây, cành cây tươi) chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống tại địa chỉ trên.

Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện H.V.Q điều khiển xe mô tô chở khoảng 120 kg chất thải gồm lá cây, thùng xốp và rác sinh hoạt đến cùng địa điểm để đổ trái phép.

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải đến khu vực này để đổ, với chi phí từ 200.000-400.000 đồng/lượt. Bãi đất trống nơi các đối tượng chuẩn bị đổ thải thuộc sở hữu của bà Đỗ Hồng Trinh, người thu phí trái phép để cho đổ và chôn lấp chất thải.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tổ tuần tra đã đưa các đối tượng liên quan về trụ sở Công an phường An Khánh để làm việc, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ hành vi vi phạm.

Qua điều tra, Công an phường An Khánh xác định đối tượng Đỗ Hồng Trinh (sinh năm 1968) đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ, thải và chôn lấp chất thải trái phép từ tháng 10/2024 đến thời điểm bị phát hiện, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Căn cứ phối hợp giám định của các cơ quan chức năng, cơ quan Công an xác định, diện tích đất bị đổ thải là hơn 2.019m²; diện tích chôn lấp thực tế là hơn 1.824m²; khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép khoảng hơn 2.870 tấn.

Hành vi của Đỗ Hồng Trinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hồng Trinh về tội Gây ô nhiễm môi trường để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc được phát hiện kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa vi phạm về đổ thải, chôn lấp chất thải trái phép.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần giữ vững trật tự đô thị và an ninh sinh thái./.

