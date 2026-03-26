Tuyên Quang: Khẩn trương giúp người dân xã biên giới ổn định sau thiên tai

Ngày 26/3, chính quyền xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) huy động cả hệ thống chính trị cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa đá, dông lốc, sớm ổn định cuộc sống.

Sau trận mưa đá kèm dông lốc xảy ra vào đêm 22, rạng sáng 23/3, xã biên giới Tùng Vài chịu thiệt hại nặng với gần 200 hộ dân tại 9 thôn bị ảnh hưởng; trong đó, có 150 hộ bị tốc mái nhà ở, 49 hộ bị hư hỏng các công trình phụ trợ.

Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng, sinh hoạt bị đảo lộn.

Ngay sau thiên tai, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở, trực tiếp thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; đồng thời chỉ đạo rà soát, thống kê cụ thể từng trường hợp để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Từ ngày 24/3 đến nay, các lực lượng gồm Công an, Bộ đội Biên phòng, dân quân cùng cán bộ, đoàn thể địa phương đã tỏa xuống từng thôn, đến từng hộ gia đình bị ảnh hưởng để hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tùng Vài cho biết địa phương đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, làm việc liên tục theo phương châm "đến từng nhà, giúp từng hộ", ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn, không để người dân bị thiếu chỗ ở sau thiên tai.

Không khí khắc phục diễn ra khẩn trương ngay từ sáng sớm đến chiều muộn. Tại các thôn xa trung tâm, đường giao thông đi lại khó khăn, trơn trượt sau mưa, các lực lượng vẫn mang theo vật liệu, dụng cụ, chia nhóm hỗ trợ từng hộ tháo dỡ mái nhà hư hỏng, thu gom vật liệu, gia cố lại khung nhà và lợp mái mới. Nhiều cán bộ, chiến sỹ phải đi bộ, vận chuyển từng tấm lợp, thanh gỗ vào các điểm dân cư nằm sâu trong núi.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp tham gia các phần việc nặng, nguy hiểm như tháo dỡ mái nhà bị tốc, dựng lại khung, lợp mái trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp. Các tổ công tác cũng hỗ trợ di dời tài sản, dựng lán tạm cho các hộ bị thiệt hại nặng, bảo đảm người dân có chỗ ở an toàn trước khi hoàn thiện sửa chữa.

Thiếu tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết đơn vị đã huy động 34 cán bộ, chiến sỹ bám sát địa bàn, phối hợp với địa phương triển khai hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên; trước mắt dựng lán tạm, sau đó tập trung sửa chữa nhà ở, phấn đấu hoàn thành sớm nhất có thể.

Gia đình chị Hầu Thị Mái, thôn Lùng Khố là một trong những hộ được hỗ trợ kịp thời. Từ sáng 24/3, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an, Biên phòng cùng người dân đã có mặt, nhanh chóng tháo dỡ mái nhà bị hư hỏng và lợp lại mái mới. Nhờ đó, chỉ sau một ngày, ngôi nhà đã cơ bản được sửa chữa.

Chị Mái chia sẻ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và các lực lượng đã giúp gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, đến nay đã có gần 100 hộ hoàn thành việc tu sửa nhà ở; các hộ khác đang tiếp tục khắc phục. Chính quyền địa phương đang tiếp tục phân công lực lượng, tăng cường hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng trước ngày 29/3.

Hiện xã Tùng Vài đang tiếp tục cập nhật tình hình từng hộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; đồng thời tổng hợp thiệt hại, đề xuất cấp trên có chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài./.

Hỗ trợ người dân "cứu" nông sản bị thiệt hại do mưa đá ở Sơn La Do thời tiết bất thường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra trận mưa đá lịch sử, kéo dài khoảng 30 phút, gây thiệt hại rất lớn diện tích sản xuất nông nghiệp cùng với kinh tế của 320 hộ dân.