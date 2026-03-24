Hỗ trợ người dân "cứu" nông sản bị thiệt hại do mưa đá ở Sơn La

Ngày 24/3, đông đảo đoàn viên, thanh niên các trường đại học, cao đẳng, học sinh đã đến hỗ trợ nhân dân ở một số bản thuộc phường Chiềng An (Sơn La) thu gom, phân loại, vận chuyển quả mơ, mận bị mưa đá làm rụng để mang đi tiêu thụ.

Trước đó chiều tối 22/3, do thời tiết bất thường trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, bản Tòng Xét, bản Nam Niệu, bản Pảng thuộc phường Chiềng An nói riêng đã xảy ra trận mưa đá lịch sử, kéo dài khoảng 30 phút, gây thiệt hại rất lớn diện tích sản xuất nông nghiệp cùng với kinh tế của 320 hộ dân.

Trong đó, ở bản Tòng Xét có 40 ha mơ ảnh hưởng đến 80% sản lượng, thiệt hại 360 tấn và 70 ha mận bị ảnh hưởng, thiệt hại 40 tấn; bản Pảng có 40 ha mơ, mận bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 140 tấn; bản Nam Niệu có 20 ha mơ, mận bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 80 tấn. Ngoài ra nhiều vườn cà phê, mái nhà của các gia đình tại 3 bản cũng bị ảnh hưởng nặng nề; tổng thiệt hại ước khoảng gần 25 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, diện tích vườn mơ, mận bị thiệt hại, rụng quả vẫn đủ chất lượng để có thể chế biến thành các sản phẩm như: mứt, ô mai, mơ ngâm. Vì vậy ngay khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã đi kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại; đồng thời nhanh chóng huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, công an, quân sự trên địa bàn đến hỗ trợ người dân thu gom, phân loại nông sản bị rụng quả. Địa phương đã liên hệ với các thương lái, cơ sở sản xuất ô mai để thu mua, chế biến, giúp các hộ dân giảm thiệt hại về kinh tế.

Để giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, đông đảo đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Tây Bắc và các học sinh Trường Trung học Cơ sở Chiềng Đen đã đến thu gom, vận chuyển quả mơ, mận bị rụng kín dưới gốc cây. Sinh viên Lò Thanh Nhàn (lớp K65, Đại học Giáo dục Mầm Non C, khoa Tiểu học Mầm Non, Trường Đại học Tây Bắc) chia sẻ, khi Đoàn trường phát động phong trào sinh viên tình nguyện giúp đỡ bà con thiệt hại bởi mưa đá ở bản Tòng Xét, em cùng các sinh viên trong trường đã đến, khẩn trương tham gia thu gom những quả mơ, mận cho nhân dân; qua đó, góp phần giảm bớt thiệt hại về kinh tế cho bà con.

Gia đình anh Quàng Văn Xương (bản Tòng Xét) là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng của trận mưa đá vừa qua, với diện tích gần 3ha trồng cây mơ bị rụng 90% quả. Anh Xương cho biết, sau khi bị thiệt hại, chính quyền địa phương đã vào cuộc để kiểm tra thực tế và kết nối với các thương lái, kêu gọi các nguồn lực giúp nhân dân.

Đặc biệt, địa phương đã huy động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn phường Chiềng An và một số khu vực lân cận đến hỗ trợ bà con thu gom, phân loại quả bị rụng để giảm bớt thiệt hại của trận mưa đá.

Hiện nay, do lượng quả mơ, mận bị rụng còn nhiều, lãnh đạo phường Chiềng An tiếp tục kêu gọi các lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên,... trong và ngoài tỉnh đến giúp nhân dân thu gom, phân loại, vận chuyển, hỗ trợ tiêu thụ.

Ngoài ra, phường Chiềng An đã cử cán bộ, nhân viên hướng dẫn các hộ dân cắt tỉa cành, cây bị gãy; tập trung chăm bón, giúp cây trồng sớm phục hồi, sinh trưởng, phát triển tốt./.

