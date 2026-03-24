Đồng Nai chỉ đạo xác minh vụ “Nhà dân chênh cao 12 mét sau khi hạ cốt nền đường”

Chiều 24/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra xác minh thông tin do Thông tấn xã Việt Nam phản ánh về việc “Nhà dân chênh cao 12 mét sau khi hạ cốt nền đường ở Phú Trung, Đồng Nai.”

Theo văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trước thông tin của Thông tấn xã Việt Nam phản ánh về việc, nhà dân chênh cao 12 mét sau khi hạ cốt nền thi công đường ở Phú Trung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Phú Riềng, Ủy ban Nhân dân các xã: Phú Riềng, Phú Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí phản ánh; rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; xử lý ngay các sai phạm (nếu có) theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các đơn vị sau khi kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí trước ngày 27/3/2026 theo đúng quy định.

Trước đó, sáng 24/3, Thông tấn xã Việt Nam đã có bài: “Nhà dân chênh cao 12 mét sau khi hạ cốt nền đường ở Phú Trung, Đồng Nai” phản ánh việc nhiều hộ dân ở Phú Trung, Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai) dù đã hiến phần lớn diện tích đất để làm đường nhưng đổi lại, phải sống trong bức xúc nhiều năm khi nhà bỗng nằm chênh vênh trên cao so với mặt đường.

Cụ thể, dự án Xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH.312 với đường ĐT.759 trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thành, nhưng nhiều năm nay, nhiều hộ dân sinh sống 2 bên tuyến đường đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm khi chủ đầu tư hạ cốt nền quá cao sâu khi thi công tuyến đường này khiến nhiều căn nhà “cheo leo” trên cao. Có nhà chênh cao tới 12 mét so với mặt đường./.

