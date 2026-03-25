Học sinh Hà Nội bắt đầu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 10/4

Theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh sẽ đăng ký thử nghiệm trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn từ ngày 4/4 đến ngày 6/4. Sau thời gian thử nghiệm, hệ thống sẽ xóa toàn bộ dữ liệu đã đăng ký để chuẩn bị cho đăng ký chính thức.

Từ ngày 10/4, học sinh đăng ký chính thức, thực hiện điều chỉnh nguyện vọng (nếu có). Thời hạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đến trước 24 giờ ngày 17/4.

Một trong những điểm mới quan trọng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội là việc bỏ phân tuyến tuyển sinh. Theo đó, học sinh sẽ được đăng ký trường bất kỳ trên địa bàn thành phố. Mỗi em được đăng ký 3 nguyện vọng, xếp theo thứ tự ưu tiên cao nhất là nguyện vọng 1.

Các năm trước, Hà Nội chia thành 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký ba nguyện vọng, trong đó hai nguyện vọng 1 và 2 chỉ được đăng ký thi tuyển vào các trường trong khu vực tuyển sinh được phân theo nơi cư trú, nguyện vọng 3 có thể được đăng ký bên ngoài khu vực tuyển sinh. Nếu chọn nguyện vọng 1 vào trường ngoài khu vực tuyển sinh, học sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng duy nhất.

Việc bỏ khu vực tuyển sinh nhằm mở rộng cơ hội lựa chọn cho học sinh đồng thời giảm áp lực tuyển sinh cho các khu vực có số lượng học sinh đông trong khi số trường giới hạn.

Phương án tuyển sinh của các trường trung học phổ thông công lập của Hà Nội là thi tuyển với ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Phương án tuyển sinh của các trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao và trường trung học phổ thông tư thục sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chậm nhất ngày 10/4.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thủ đô năm nay sẽ diễn ra vào hai ngày 30 và 31/5./.

