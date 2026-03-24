Thí sinh Hải Phòng phá kỷ lục kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội

Sáng nay, 24/3, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố kết quả điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 năm 2026.

Theo đó, thủ khoa của đợt thi là một thí sinh đến từ Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo (Hải Phòng), em Nguyễn Tuấn Đạt, với điểm số gần như tuyệt đối 98,98/100 điểm - mức điểm cao kỷ lục kể từ khi Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi Đánh giá tư duy, phá vỡ kỷ lục thủ khoa cũ với 98,61 điểm.

Bên cạnh con số kỷ lục, phổ điểm đợt 2 cũng cho thấy sự phân hóa và chất lượng thí sinh với 2 thí sinh xuất sắc đạt trên 90 điểm, 55 thí sinh đạt trên 80 điểm, 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của toàn đợt thi đạt 55,44/100.

Đợt 2 của kỳ thi Đánh giá tư duy 2026 được tổ chức vào các ngày 14 và 15/3 với hơn 20.000 thí sinh đăng ký, chia làm 3 ca thi. Kỳ thi được tổ chức đồng loạt tại 28 điểm thi trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm 15 điểm thi tại Hà Nội, 13 địa điểm tại các địa phương khác (Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng).

Thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn để xem kết quả chi tiết.

Giấy chứng nhận điện tử được cấp dưới dạng ký số điện tử và gửi trực tiếp vào tài khoản dự thi của thí sinh. Thí sinh có thể dùng bản điện tử này để làm hồ sơ xét tuyển đại học.

Nếu có nhu cầu nhận bản giấy, thí sinh cần thực hiện đăng ký trên hệ thống theo quy định.



Kết quả bài thi Đánh giá tư duy của Đại học học Bách khoa Hà Nội hiện được hơn 50 trường đại học tin tưởng sử dụng làm căn cứ xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm nay./.

