Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ phối hợp với các hội chuyên ngành để tổ chức Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên lần thứ I vào tháng 3/2027 dành cho học sinh phổ thông.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về tổ chức kỳ thi này giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với Hội Toán học Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, Hội Hóa học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam vừa được tổ chức sáng nay, 19/3.

Đối tượng dự thi là học sinh phổ thông trên toàn quốc, tham gia trên tinh thần tự nguyện. Cấp tiểu học sẽ có bài thi tổng hợp Toán và Khoa học tự nhiên (lớp 3 và lớp 5); cấp trung học cơ sở thi Toán, Khoa học tự nhiên; cấp trung học phổ thông thi Vật lý, Hoá học, Sinh học.

Học sinh sẽ làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm với 50 câu hỏi cho bậc tiểu học (làm trong 75 phút); 60 câu hỏi với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông (làm trong 90 phút). Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có phần đáng kể định hướng ứng dụng thực tiễn các môn học để phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, có đề riêng cho từng khối lớp.

Thí sinh có thể đăng ký vượt lớp, ví dụ đang học lớp 6 dự thi bài lớp 7 nhưng không được đăng ký tụt lớp.

Về cơ cấu giải thưởng, tổng số giải mỗi bài thi không vượt quá 60% số thí sinh dự thi. Mỗi khối lớp có 4 hạng mục giải: Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích. Trên tổng số thí sinh đạt giải ở mỗi khối lớp, số giải Vàng không vượt quá 10%, số giải Bạc không vượt quá 20%, số giải Đồng không vượt quá 30%, còn lại là giải Khuyến khích.

Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kỳ thi nhằm tạo ra sân chơi Toán và Khoa học tự nhiên, thúc đẩy niềm đam mê và lan tỏa tinh thần học tập cho học sinh, giúp phát hiện những học sinh có năng khiếu về Toán và Khoa học tự nhiên.

Kỳ thi cũng nhằm giúp các cơ sở giáo dục, các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn diện rộng về năng lực Toán và Khoa học tự nhiên, khả năng vận dụng kiến thức của học sinh trong cuộc sống và trong học tập, thúc đẩy đổi mới việc dạy – học và đánh giá trong nhà trường phổ thông.

Ban tổ chức dự kiến sẽ mở hệ thống đăng ký dự thi từ ngày 4/1/2027 trên Cổng đăng ký của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại địa chỉ https://register.hnue.edu.vn./.

