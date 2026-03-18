Hà Nội lần đầu cho học sinh tạm trú dự tuyển lớp 10 công lập không chuyên

Năm 2026, học sinh chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập thay vì phải có hộ khẩu như trước.

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 của Hà Nội, năm 2026 học sinh chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập thay vì phải có hộ khẩu như trước.

Học sinh cũng được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường Trung học phổ thông công lập bất kỳ, không bị giới hạn theo khu vực tuyển sinh.

Điểm xét tuyển đối với nguyện vọng 2 và 3 cao hơn nguyện vọng 1 lần lượt 0,5 và 1 điểm, mức chênh lệch đã giảm một nửa so với trước.

Đây là những điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, mở rộng cơ hội học tập cho hàng nghìn học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trường công lập #Lớp 10 #Hộ khẩu TP. Hà Nội
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phú Quốc - hòn đảo đẹp thứ 2 châu Á năm 2026

Phú Quốc đã được Tạp chí du lịch danh tiếng DestinAsian vinh danh ở vị trí thứ 2 trong top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards do độc giả bình chọn.

Thông tin chung về các địa điểm bỏ phiếu

Thông tin chung về các địa điểm bỏ phiếu

Địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang nghiêm, tiết kiệm; bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu, khu vực bên trong phòng bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ phiếu xong...