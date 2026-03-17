Du khách Ấn Độ tăng hơn 71%, mở rộng dư địa tăng trưởng du lịch Việt Nam

Hai tháng đầu năm 2026, du khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng hơn 71%, trở thành điểm sáng mới, góp phần đa dạng hóa thị trường và duy trì đà tăng trưởng du lịch.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 158.000 lượt khách Ấn Độ, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dư địa lớn từ thị trường này. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi việc mở rộng các đường bay thẳng, hoạt động xúc tiến du lịch được đẩy mạnh và nhu cầu du lịch nước ngoài gia tăng của tầng lớp trung lưu Ấn Độ.

Bên cạnh đó, các thị trường truyền thống tại châu Á tiếp tục giữ vai trò trụ cột, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách quốc tế. Sự gia tăng đồng đều từ các thị trường gần và xa góp phần đa dạng hóa nguồn khách, tạo nền tảng để du lịch Việt Nam duy trì đà phục hồi và nâng cao năng lực cạnh tranh./.