Số thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh tăng, các trường tăng tốc ôn tập

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận sự gia tăng về số lượng thí sinh với hơn 22.600 học sinh lớp 9, tăng gần 4.000 em so với năm học trước.

Các trường học ở tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp ôn tập nhằm chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho các sỹ tử.

Sự gia tăng cơ học số lượng thí sinh đã tạo ra một “cơn sốt” nhẹ trong công tác tuyển sinh, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm và các trường trung học phổ thông nhóm đầu.

Tại Trường Trung học cơ sở Phan Huy Chú (xã Thạch Hà), năm nay nhà trường có 327 học sinh lớp 9, tăng 60 em so với năm trước. Qua khảo sát sơ bộ, phần lớn học sinh của trường đều có nguyện vọng đăng ký vào Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, xã Thạch Hà.

Tổng số học sinh lớp 9 tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng năm nay lên đến hơn 850 em, tăng khoảng 300 học sinh so với kỳ thi trước. Điều này đồng nghĩa với việc tỉ lệ “chọi” sẽ tăng cao, đòi hỏi học sinh phải có sự bứt phá thực sự về năng lực.

Tương tự, tại Trường Trung học cơ sở Lê Bình (phường Thành Sen) cũng ghi nhận số học sinh tăng mạnh với 265 học sinh lớp 9, tăng 116 em.

Bà Trịnh Thị Mỹ Lê, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Bình, cho biết số lượng thí sinh tăng khiến áp lực cạnh tranh vào các trường trung học phổ thông, nhất là những trường ở khu vực trung tâm dự báo sẽ gia tăng đáng kể. Điểm chuẩn nhiều khả năng sẽ nhích lên, buộc học sinh phải nỗ lực nhiều hơn để trúng tuyển.

Do đó, các trường trung học cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tăng tốc ôn tập cho học sinh, phân loại đối tượng và tư vấn hướng nghiệp sớm.

Tại Trường Trung học cơ sở Phan Huy Chú, nhà trường đã tổ chức 4 lần thi khảo sát cho khối 9. Ông Phạm Lê Hòa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, kết quả từ các kỳ thi này là cơ sở dữ liệu quan trọng để giáo viên định hướng và phân loại học sinh. Đối với nhóm học sinh khá, giỏi, nhà trường tập trung rèn luyện các dạng bài nâng cao, kỹ năng tư duy logic để bứt phá điểm số. Đối với nhóm trung bình, yếu, giáo viên tranh thủ bổ trợ kiến thức nền tảng, đảm bảo các em không bị mất điểm ở những câu hỏi cơ bản.

Em Lê Ngọc Hà, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học Cơ sở Phan Huy Chú, chia sẻ khi biết số lượng thí sinh năm nay tăng mạnh, em cảm thấy khá lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của các thầy cô thông qua các buổi ôn tập chuyên sâu và những bài thi thử liên tục, em đã dần lấy lại sự tự tin. Hiện tại, em đang tập trung tối đa để củng cố các mảng kiến thức còn hổng.

Công tác phân luồng cũng được các nhà trường chủ động triển khai. Trường Trung học cơ sở Phan Huy Chú đã phối hợp với các trường nghề trên địa bàn để tư vấn cho những học sinh có năng lực học tập chưa phù hợp với chương trình trung học phổ thông công lập, giúp các em có hướng đi thực tế ngay từ đầu, giảm tải áp lực thi cử.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Tĩnh năm nay dự kiến diễn ra ngày 25/5/2026, sớm hơn năm trước khoảng một tuần. Việc này đồng nghĩa với việc quỹ thời gian cho giai đoạn nước rút bị rút ngắn, buộc ngành Giáo dục phải có những chỉ đạo quyết liệt.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh thông tin, ngay sau khi công bố môn thi thứ 3, Sở đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2, yêu cầu phòng giáo dục chỉ đạo các trường xây dựng lộ trình ôn tập khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, tránh tình trạng dạy dồn, dạy ép gây quá tải cho học sinh.

Công tác tư vấn tâm lý trong giai đoạn “nước rút” cũng được đặt lên hàng đầu. Các trường được khuyến khích phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để tạo môi trường học tập thoải mái, tránh gây áp lực thái quá ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của thí sinh.

Dù số lượng thí sinh tăng thêm gần 4.000 em mang lại nhiều thách thức, nhưng với sự chuẩn bị chủ động, bài bản từ sớm của cả hệ thống giáo dục, tin rằng các sỹ tử Hà Tĩnh sẽ bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng nhất./.

