Thành phố Hồ Chí Minh: Đào tạo nguồn nhân lực trẻ sẵn sàng cho kỷ nguyên năng lượng mới

Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Lễ hội Văn hóa học sinh sinh viên ngành năng lượng dầu khí lần thứ XIII năm 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức, thu hút hơn 600 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngay từ sáng sớm ngày 8/3, khuôn viên các trường đào tạo đã rộn ràng với chuỗi hoạt động phong phú nhằm kết nối tri thức và mở ra cánh cửa nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là cuộc thi Tìm hiểu ngành dầu khí và năng lượng. Với gần 5.000 học viên tham gia dưới hình thức trực tuyến và sáng tạo nội dung số như video, infographic, cuộc thi đã ghi nhận con số kỷ lục, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ đối với tương lai ngành năng lượng đất nước. Bên cạnh đó, các gian hàng triển lãm trực quan cũng giúp các em tiếp cận môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại, biến những kiến thức kỹ thuật phức tạp thành những trải nghiệm thực tế đầy thú vị.

Một điểm mới trong lễ hội năm nay là lần đầu tiên Đoàn Thanh niên tập đoàn đưa bộ môn Pickleball vào thi đấu giao hữu, bên cạnh các môn thể thao truyền thống. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An nhấn mạnh: "Chương trình được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên trong hệ thống đào tạo của tập đoàn và các trường trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu và phát huy tài năng trí tuệ. Petrovietnam luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của ngành năng lượng quốc gia".

Đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Petrovietnam phát biểu khai mạc lễ hội Văn hóa sinh viên, học sinh 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, ông Phan Anh Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Petrovietnam, cho rằng nguồn nhân lực trẻ có tri thức và bản lĩnh sẽ giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển bền vững của ngành. Các cơ sở đào tạo của tập đoàn không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn mang sứ mệnh nuôi dưỡng tinh thần khoa học và khơi dậy khát vọng sáng tạo cho các chuyên gia tương lai.

Chia sẻ tại ngày hội, sinh viên Lê Ngọc Tường, lớp Kỹ thuật Địa chất K13, bày tỏ: "Việc các học sinh trung học phổ thông tham gia ngày hội mang lại cơ hội để các em trực tiếp tìm hiểu môi trường học tập, từ đó định hướng nghề nghiệp và nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư trong lĩnh vực năng lượng tương lai". Những gương mặt trẻ có mặt tại lễ hội hôm nay chính là những hạt giống tiềm năng sẽ tiếp tục viết nên những chương mới cho hành trình phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.

Ý nghĩa của chuỗi hoạt động này còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua chương trình Thắp sáng niềm tin với giá trị học bổng lên tới 1,8 tỉ đồng dành cho 18 trường trung học phổ thông. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là ngọn lửa niềm tin, giúp các em hiểu rằng ngành năng lượng không hề xa vời mà đang hiện hữu ngay trên chính quê hương mình.

Ông Phan Anh Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo khẳng định “Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, trách nhiệm của các cơ sở đào tạo là nuôi dưỡng tinh thần dấn thân cho các "chủ nhân tương lai". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ hội Văn hóa học sinh sinh viên lần thứ XIII đã khép lại với nhiều cảm xúc đẹp và những dấu ấn sâu sắc về tinh thần đoàn kết. Những bài dự thi và ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ chính là minh chứng rõ nét cho trí tuệ của thế hệ mới. Tập đoàn cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các em trên hành trình lập nghiệp, để một ngày không xa, chính những đoàn viên thanh niên này sẽ trở thành lực lượng nòng cốt đóng góp cho an ninh năng lượng và sự phát triển bền vững của đất nước./.