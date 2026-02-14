Văn khấn Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong nhà và ngoài trời

Lễ cúng giao thừa là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam, diễn ra vào đêm giao thừa, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Nghi lễ này không chỉ mang tính chất tâm linh mà còn thể hiện sâu sắc các giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc.

Lễ cúng giao thừa còn được gọi là lễ Trừ tịch nhằm xua đuổi những điềm xấu, điều xui xẻo của năm cũ, chuẩn bị đón một năm mới sắp đến. Do đó, cúng giao thừa thường được diễn ra vào giờ Tý, từ 23 giờ ngày 30 tháng Chạp (hoặc 29 tháng Chạp đối với tháng thiếu) đến 1 giờ sáng ngày mùng 1 Tết âm lịch.

Việc tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới không chỉ là một hành động mang tính biểu tượng mà còn là một phần không thể thiếu trong tín ngưỡng của người Việt.

Điều này giúp gia đình cảm nhận được sự chuyển mình của thời gian, từ đó tạo ra một không gian thiêng liêng để mọi người cùng nhau cầu nguyện và hy vọng cho những điều tốt đẹp trong năm mới.

Người Việt quan niệm Thiên Đình có 12 vị Hành Khiển tương ứng với 12 con giáp để trông coi việc hạ giới trong năm đó. Cứ đến đêm giao thừa, vị Hành Khiển cũ sẽ nhường lại công việc cho vị thần mới.

Và để tỏ lòng tôn kính vị thần cũ và mong vị thần mới phù hộ cho nhân gian, người Việt luôn làm một mâm cỗ cúng ngoài trời, mong rằng thần đi ngang sẽ trông thấy tấm lòng của mình. Cũng bởi vậy vào đêm giao thừa, người Việt sẽ làm 2 mâm cỗ, một mâm cỗ trong nhà trên bàn thờ gia tiên và một mâm cỗ ngoài trời.

Cúng giao thừa Bính Ngọ giờ nào tốt?

Lễ cúng giao thừa được cử hành vào thời khắc kết thúc năm cũ chuyển sang năm mới, tức giờ Tý - từ 23 giờ ngày 29 tết đến 1 giờ mồng 1 Tết.

Cúng giao thừa sẽ diễn ra ở bàn thờ gia tiên và ngoài trời. Lúc này, gia chủ sẽ chuẩn bị 2 mâm cỗ để bày tỏ lòng tôn kính đối với thần linh, tổ tiên.

Mâm cỗ cúng giao thừa trong và ngoài nhà

Sau khoảnh khắc giao thừa, bước sang năm mới, con cháu thắp hương thành kính mong tổ tiên phù hộ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Mâm cỗ cúng giao thừa có thể là lễ mặn hoặc lễ chay tùy vào điều kiện, tâm niệm của mỗi gia đình. Các lễ cúng theo phong tục thông thường là:

Lễ cúng ngoài trời: Mâm ngũ quả, hoa, đèn nến, trầu cau, bát muối, bát gạo, trà, rượu, quần áo và mũ nón thần linh, gà trống luộc, xôi, bánh chưng, thủ lợn luộc, 3 cây hương to,...

Lễ cúng trong nhà: Giống với lễ cúng ngoài trời và một số món ăn khác theo nhu cầu và điều kiện mỗi gia đình chỉ không có quần áo và mũ nón thần linh.

Hiện nay các mâm lễ cúng trở nên đơn giản hơn. Tùy vào khẩu vị, điều kiện của gia đình mà gia chủ có thể chuẩn bị mâm cỗ có đầy đủ hoặc vài món trong số đó là được.

Những lễ vật này cần được chuẩn bị từ trước thời điểm Giao thừa. Chúng được đặt trên bàn, tuyệt đối không để trên mặt đất hay đến thời điểm Giao thừa mới bưng mâm lễ ra.

Sau khi chuẩn bị hết tất cả lễ vật cần thiết trước 12 giờ đêm, vào đúng thời khắc Giao thừa, gia chủ sẽ thắp đèn, đốt hương rồi thành tâm đọc văn khấn Giao thừa.

Sau khi thực hiện bài cúng Giao thừa xong, gia chủ cắm hương rồi vái lạy bốn phương tám hướng cầu mong thần linh phù hộ gia đình một năm mới ấm no hạnh phúc.

Văn khấn cúng Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Mâm lễ cúng Giao thừa. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Văn khấn cúng đêm Giao thừa trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần). Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần. Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương. Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh. Nay là giờ phút Giao thừa năm ....... Chúng con là :……………………………….. Ngụ tại :………………………………………….. Phút Giao thừa vừa tới, nay theo Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh . Chúng con kính mời: Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương. Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Ngài Phúc Đức chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương , Ngũ Thổ , Long mạch tài Thần. Ngài Bản Gia Táo Quân. Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin giáng lâm trước Án, thụ hưởng lễ vật. Chúng con lại kính mời: các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, cô dì Tỷ, Muội, nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh, cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật. Chúng con lại kính mời các vị Vong Linh tiền Chủ hậu Chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao thừa, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật . Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng . Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo.

Văn khấn cúng đêm Giao thừa ngoài trời

Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần) Kính lạy: Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Con kính lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan. Con kính lạy ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần. Nay là phút giao thừa năm Ất Tỵ với năm Bính Ngọ. Chúng con là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi, cư ngụ tại… Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật, Thánh, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho tín chủ, minh niên kháng thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần. Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)./.

Ngày, giờ nào đẹp để hóa vàng Tết Nguyên Đán Ất Tỵ? Nghi thức hóa vàng hay còn gọi là lễ tiễn ông bà, thường được thực hiện vào những ngày cuối của Tết, với mục đích tiễn đưa tổ tiên trở về cõi vĩnh hằng sau những ngày đoàn tụ cùng con cháu.