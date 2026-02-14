Multimedia

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026: Trải nghiệm không gian thư pháp, di sản, hội họa

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc mà còn khuyến khích tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo, đúng với cốt lõi giá trị của người Việt.

Diễn ra từ ngày 11/2 đến ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 có chủ đề “Quốc học” gắn với kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc mà còn khuyến khích tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo, đúng với cốt lõi giá trị của người Việt.

