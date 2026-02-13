Văn hóa

Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà - Di tích Quốc gia Đặc biệt

Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà tọa lạc tại trung tâm làng Thổ Hà - ngôi làng cổ đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ vừa được công nhận Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 11/02/2026 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 19) đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.

Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà tọa lạc tại trung tâm làng Thổ Hà - ngôi làng cổ đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Căn cứ tư liệu Hán Nôm, đặc biệt là 30 bia đá cổ có niên đại từ thế kỷ 17 đến 19 cho thấy các di tích hình thành từ rất sớm, được trùng tu, tôn tạo vào các giai đoạn sau này.

Các công trình thuộc quần thể di tích hiện vẫn lưu giữ được những nét kiến trúc nghệ thuật truyền thống độc đáo cùng các tài liệu, hiện vật quý giá./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quần thể di tích đình #chùa #từ chỉ Thổ Hà #Di tích Quốc gia Đặc biệt Bắc Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Di sản-Di tích-Bảo vật Quốc gia

Tin liên quan

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Tin cùng chuyên mục

Dãy nhà cổ bên dòng sông Hoài dần hiện lên trong ánh nắng mặt trời buổi sáng. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Hội An sáng sớm - Khi phố còn thở khẽ

Đến với Hội An (Đà Nẵng) vào lúc sáng sớm, khi phố còn yên tĩnh, du khách chưa tấp nập để thực sự cảm nhận vẻ trầm lắng, nguyên bản và đầy sức sống.

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Tiếng bàn xoay đều đặn, nhịp tay thoăn thoắt của người thợ hòa cùng hơi ấm từ những lò nung đỏ lửa đã tạo nên không khí lao động khẩn trương, tất bật nhưng đầy hứng khởi.

Người dân xã Pà Cò phấn khởi tham gia Lễ hội Gầu Tào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mùa Xuân bừng sắc trên các bản Mông Phú Thọ ​

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, du lịch cộng đồng cũng góp phần hồi sinh nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong – những nghề từng đứng trước nguy cơ mai một.

Những hoa văn rồng phượng tinh xảo trên nắp lư hay chân đèn phải được làm kỹ bằng tay để đảm bảo độ sáng đều. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Thổi hồn làm sáng lại “ánh đồng” đón Xuân mới

Nghề chùi bóng lư đồng là nét đặc trưng rất riêng của vùng đất Tây Đô, đây là một công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập và là cách người dân giữ gìn sự trang trọng cho bàn thờ gia tiên trong ngày Tết.