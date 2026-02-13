Ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), tại tuyến đường Nguyễn Văn Của (phường Phú Định), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Phú Định tổ chức Lễ khai mạc Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chợ hoa Xuân năm nay có hơn 500 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng với nhiều chủng loại phong phú, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm Tết của người dân và du khách. Không gian chợ được thiết kế kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, tái hiện nét đặc trưng sông nước Nam Bộ.

Tiếp nối những năm trước, chợ hoa có sự tham gia của các địa phương như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày gốm truyền thống Vĩnh Long, được bố trí trong tổng thể tiểu cảnh theo chủ đề “Trên bến dưới thuyền,” góp phần giới thiệu nét đặc sắc của các làng nghề vùng sông nước.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, năm nay, Ban Tổ chức mở rộng phố ẩm thực trên đường Mạc Vân, mở rộng không gian chợ sang đường Bình Đông và tổ chức trình chiếu mapping tại khu vực nhà cổ. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên chợ hoa được số hóa với cổng thông tin điện tử và 7 kiosk tra cứu, hỗ trợ người dân tìm kiếm thông tin gian hàng, sản phẩm và lịch hoạt động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, phường Phú Định phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Người dân, du khách tham quan trải nghiệm các khu vực gian hàng tại Chợ hoa Xuân. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Để kịp tiến độ tập kết, trưng bày và mở bán phục vụ người dân dịp cao điểm trước Tết, nhiều nhà vườn đã vận chuyển hàng hóa xuyên đêm để đưa hoa, cây kiểng lên Thành phố Hồ Chí Minh trước cao điểm mua sắm.

Bên cạnh các ghe neo đậu dưới bến, một số điểm bán mở rộng trưng bày trên vỉa hè nhằm tăng lượng hàng phục vụ khách. Giá mai năm nay tương đương năm trước; chậu nhỏ dao động từ 200.000-600.000 đồng, mai trung và lớn từ 2-10 triệu đồng tùy dáng, thế và độ tuổi. Phân khúc mai tầm trung, giá dưới 1 triệu đồng được nhiều khách hàng quan tâm.

Anh Tiến Minh, một nhà vườn tại Vĩnh Long cho biết, gia đình đưa khoảng 250 chậu mai lên bến Bình Đông và dự kiến bán đến 29 tháng Chạp. Những ngày đầu, khách chủ yếu tham quan, chụp hình; sức mua thường tăng mạnh từ ngày 25 tháng Chạp trở đi. Theo các tiểu thương, lượng ghe hoa sẽ tiếp tục đổ về trong những ngày tới khi thị trường bước vào giai đoạn sôi động nhất trước Tết.

Còn chị Lệ Thu, tiểu thương kinh doanh đặc sản sen đến từ Đồng Tháp cho hay, năm nay, chị mang lên chợ hơn 30 mặt hàng chế biến từ sen như hạt sen sấy, trà tim sen, mứt sen và sữa sen. Dù chi phí vận chuyển tăng nhẹ so với năm trước nhưng tiểu thương vẫn giữ giá ổn định để kích cầu tiêu dùng dịp Tết.

Năm nay, Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” cũng thu hút hơn 120 đơn vị đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh tham gia, giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP và ẩm thực dân gian.

Một số sản phẩm tiêu biểu gồm ớt trái cây, hồng treo gió (Lâm Đồng); bánh tráng, muối, gạo tím (Tây Ninh); yến sào, rong nho (Khánh Hòa); sản phẩm từ sen (Đồng Tháp); mật ong (Vĩnh Long).

Ngoài ra còn có các mặt hàng mới như chuối bàn tay, nấm đông trùng hạ thảo cùng nhiều giống cây ăn trái đặc sản. Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra đến hết ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp)./.

