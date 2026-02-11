Lan tỏa tình yêu biển đảo Việt Nam tới bạn bè Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Hội hữu nghị Pháp–Việt (AAFV) phối hợp với Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm ảnh “Biển trong chúng ta” (La mer en nous) tại Tòa thị chính thành phố Châteaudun.

Diễn ra từ ngày 3-13/2, sự kiện này giới thiệu hơn 50 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng, hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.



Triển lãm dẫn dắt người xem đến với vẻ đẹp của Biển Đông – không chỉ hùng vĩ, giàu tài nguyên, mà còn gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa tinh thần của những người dân vùng biển.

Qua những khuôn hình dung dị mà giàu sức gợi, nhịp sống lao động hiện lên chân thực và gần gũi: từ cảnh đánh bắt cá ngoài khơi, buôn bán hải sản nơi bến bãi, đến những con thuyền tre nứa mộc mạc gắn liền với làng chài.

Tất cả hòa quyện thành một bức tranh sinh động, làm nổi bật sự cần cù, sáng tạo và bền bỉ của con người Việt Nam trong hành trình bám biển mưu sinh.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Paris, ông Gilbert Térèze, Chủ tịch AAFV tỉnh Eure-et-Loir, cho biết trong 4 năm qua, Hội đã đều đặn tổ chức các hoạt động triển lãm văn hóa tại Tòa thị chính Châteaudun. Theo ông, triển lãm lần này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của biển, mà còn nhấn mạnh Biển Đông như một phần không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.



Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột và cạnh tranh lợi ích, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn thiên nhiên, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nỗ lực bảo vệ môi trường, đấu tranh vì hòa bình và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.



Từ góc nhìn văn hóa-đối ngoại nhân dân, ông Gilbert khẳng định triển lãm là biểu hiện sinh động của tình cảm gắn bó và tình hữu nghị bền chặt của những người bạn Pháp dành cho Việt Nam.

Các hoạt động văn hóa như triển lãm “Biển trong chúng ta” là những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa nhân dân hai nước.



Đánh giá về giá trị nghệ thuật và thông điệp của triển lãm, bà Trần Thu Dung, Chủ tịch Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp, cho rằng các tác phẩm đã khắc họa rõ nét hình ảnh người dân Việt Nam chăm chỉ, cần cù và luôn nuôi dưỡng khát vọng chinh phục biển cả.

Theo bà, bám biển không chỉ là sinh kế, mà còn mang ý nghĩa bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ. Vì vậy, triển lãm không chỉ tôn vinh lao động và tình yêu biển, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo.



Về phía địa phương, ông Gérald Machurez, Phó thị trưởng phụ trách văn hóa, nhận xét các bức ảnh được thể hiện sống động, phản ánh trực tiếp đời sống và niềm đam mê lao động của người dân vùng biển Việt Nam.

Ông nhấn mạnh việc tổ chức triển lãm tại Châteaudun có ý nghĩa thiết thực trong việc giới thiệu các nền văn hóa tới công chúng địa phương, đồng thời khẳng định định hướng của thành phố trong việc khuyến khích sự đa dạng văn hóa, nghệ thuật.



Bên lề triển lãm, đại diện AAFV đã có cuộc gặp với đại diện chính quyền địa phương nhằm chia sẻ, đề xuất một số định hướng hoạt động thời gian tới, trong đó có việc duy trì các ngày văn hóa Việt Nam, tổ chức biểu diễn và giới thiệu nghệ thuật múa rối nước, tăng cường giao lưu thường xuyên tại Châteaudun và mở rộng hợp tác với các hội đoàn khác, nhằm tiếp tục bồi đắp sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

Triển lãm ảnh “Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” tại TP Hồ Chí Minh Tại Công viên Chi Lăng, triển lãm gồm hơn 100 hình ảnh tái hiện những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam và những thành tựu trong công cuộc đổi mới, nâng cao vị thế quốc tế và đời sống nhân dân.