Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen cho Báo Đại biểu nhân dân

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao tặng Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Báo Đại biểu nhân dân.

Cùng dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Báo Đại biểu nhân dân, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Báo trong công tác chuyển đổi số.

Chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả nổi bật của Báo thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Kể từ khi được nâng cấp năm 2009, Báo đã không ngừng trưởng thành, phát triển, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Báo Đại biểu nhân dân có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước.

Báo đã có những bước chuyển mình rõ nét với nội dung ngày càng sâu sắc, hình thức thể hiện hiện đại; hệ sinh thái báo chí đa nền tảng được phát triển đồng bộ với báo in, báo điện tử, truyền hình, video, các nền tảng mạng xã hội 24/7.

Năm 2025, đất nước ta đã đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực... Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, trong đó có vai trò thông tin tuyên truyền của Báo Đại biểu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bước sang năm 2026 - năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Báo Đại biểu nhân dân tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, Báo đẩy mạnh tuyên truyền về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng pháp luật giai đoạn 2026-2030 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Báo Đại biểu nhân dân tập trung tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền, mở rộng các kênh tiếp cận để đưa hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân đến gần với cử tri và nhân dân hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội mong tập thể Báo Đại biểu nhân dân tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội chúc Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Báo Đại biểu nhân dân, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và dành cho Báo sự tin tưởng, động viên to lớn.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao Bằng khen tặng Báo Đại biểu nhân dân ghi nhận những thành tích xuất sắc về chuyển đổi số không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để Báo tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên chặng đường phía trước.

Thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung chính luận, bảo đảm tính định hướng, tính chiến đấu và tính thuyết phục, đưa hơi thở nghị trường, các quyết sách của Quốc hội đến gần hơn với cử tri, nhân dân bằng những hình thức thể hiện hiện đại, sinh động. Báo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động báo chí và quản trị nội bộ, làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm đa nền tảng, đa phương tiện, xây dựng sản phẩm số, xây dựng đội ngũ nhà báo có tư duy số đáp ứng yêu cầu báo chí trong kỷ nguyên số./.

