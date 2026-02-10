Thanh niên Việt Nam và Trung Quốc trao đổi về trách nhiệm kế thừa của thế hệ trẻ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 10/2, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra Buổi thuyết trình Thanh niên Việt-Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gene đỏ” với sự tham dự của 150 thanh niên đến từ 5 tỉnh, thành của Việt Nam là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Buổi thuyết trình thanh niên Trung-Việt là dịp để thế hệ trẻ hai nước cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, làm sâu sắc hơn nhận thức về trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng; đồng thời đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm đưa hợp tác thanh niên đi vào chiều sâu, gắn với yêu cầu phát triển của mỗi địa phương và mỗi quốc gia trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Khu ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vương Duy Bình cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống sâu sắc. Quảng Tây có vị trí đặc biệt trong giao lưu với Việt Nam, với hợp tác kinh tế thương mại, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân văn ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Khu ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vương Duy Bình phát biểu tại Buổi thuyết trình. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Quảng Tây và Việt Nam vượt 300 tỷ Nhân dân tệ (43 tỷ USD); Việt Nam liên tục nhiều năm là đối tác thương mại lớn của Quảng Tây.

Hiện nay, Trung Quốc đang triển khai “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15,” thúc đẩy toàn diện hiện đại hóa kiểu Trung Quốc; Việt Nam cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới của dân tộc.

Hai nước đều tiến bước hướng tới mục tiêu hiện đại hóa. Ông Vương Duy Bình nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng năng động và sáng tạo nhất của quốc gia, hy vọng các bạn thanh niên tích cực tham gia sự nghiệp hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục…, không ngừng khai thác tiềm năng, mở rộng không gian hợp tác.

Trong khi đó, Bí thư Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Từ Hiểu, khẳng định trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hai nước đã kề vai sát cánh, hình thành tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em.”

Ông nhấn mạnh các di tích lịch sử như Bệnh viện Nam Khê Sơn tại Quế Lâm là minh chứng cho giao lưu cách mạng giữa hai Đảng.

Bày tỏ mong muốn thanh niên hai nước kế thừa truyền thống, viết tiếp chương mới cho quan hệ hữu nghị trong thời đại mới, ông Từ Hiểu đề nghị thanh niên đảm đương sứ mệnh thời đại, trở thành lực lượng xung kích trong sự nghiệp hiện đại hóa của mỗi nước; tăng cường tự tin vào con đường phát triển.

Đồng thời, ông nhấn mạnh hợp tác cùng có lợi và phát triển hòa bình là xu thế chủ đạo, dẫn chứng khẳng định Trung Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác sẽ góp phần bổ sung ổn định và năng lượng tích cực cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Ông bày tỏ hy vọng các bạn thanh niên lấy hoạt động giao lưu lần này làm cầu nối gắn kết người dân hai nước, dùng hành động thiết thực góp phần thúc đẩy hòa bình và phát triển, củng cố Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Đại diện cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam phát biểu khai mạc buổi thuyết trình, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng Nguyễn Thị Hương Nhung cho biết, trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhất quán coi trọng vai trò của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là đội ngũ kế tục trung thành, tin cậy của Đảng và của dân tộc ở mỗi quốc gia.

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng Nguyễn Thị Hương Nhung đại diện cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam phát biểu khai mạc Buổi thuyết trình. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trên cơ sở đó, hai Đảng đều coi công tác thanh niên là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Thanh niên được xác định vừa là chủ nhân tương lai của đất nước, vừa là lực lượng xung kích trong lao động, sáng tạo và đổi mới, góp phần bảo vệ và phát triển những thành quả cách mạng, đồng thời tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hiện đại hóa đất nước ở mỗi quốc gia.

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng nhấn mạnh chủ đề “Kế thừa nguồn gene đỏ” mang ý nghĩa chính trị tư tưởng sâu sắc. Đây là cách diễn đạt giàu tính biểu tượng, phản ánh mạch nguồn truyền thống cách mạng, những giá trị tinh thần cốt lõi và lý tưởng cao đẹp được hun đúc qua nhiều thế hệ cách mạng của hai Đảng, hai dân tộc.

Kế thừa “nguồn gene đỏ” không chỉ là việc trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, mà còn đặt ra yêu cầu đối với thế hệ trẻ trong việc chuyển hóa những giá trị tinh thần đó thành hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển mới của mỗi quốc gia.

Đó là sự kiên định lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đồng thời là quá trình làm giàu truyền thống bằng tri thức mới, tư duy mới và năng lực sáng tạo của thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng khoa học-công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, trong những năm qua, quan hệ giao lưu và hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang của Việt Nam và Khu đoàn Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành một kênh quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước.

Đại diện thanh niên hai nước Việt-Trung cùng hát “Bài ca hữu nghị thanh niên Việt-Trung”. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trên nền tảng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tổ chức Đoàn Thanh niên 5 tỉnh, thành của Việt Nam và Quảng Tây đã và đang phát huy vai trò là cầu nối tích cực, đưa các chủ trương, định hướng lớn thành những hoạt động giao lưu, hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Thông qua các diễn đàn đối thoại, các chương trình giao lưu, hợp tác đào tạo, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thanh niên hai nước có điều kiện học hỏi lẫn nhau, cùng phát triển, đồng thời góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị, hợp tác ổn định và lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng tin tưởng rằng, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, các bạn thanh niên tham dự buổi thuyết trình sẽ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc; qua đó góp phần tiếp nối và làm giàu thêm mạch nguồn truyền thống cách mạng tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Cùng ngày, đã diễn ra Hội thảo kết nối dự án giữa các tổ chức Đoàn 5 tỉnh, thành Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc; Báo cáo chuyên đề: Tư tưởng quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về công tác thanh niên…/.

Diễn đàn đối thoại Thanh niên Việt-Trung về kiến tạo tương lai xanh Diễn đàn là dịp để thanh niên hai nước gặp gỡ, thắt chặt tình hữu nghị, là nơi để thanh niên hai nước cùng nhau trao đổi, chia sẻ một mục tiêu chung: phát triển bền vững vì tương lai xanh.