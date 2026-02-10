Hải Phòng hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử

Đến ngày 10/2, các địa phương ở Hải Phòng đã tổ chức thành công hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình theo quy định.

Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng về lấy ý kiến cử tri đối với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố Hải Phòng có 32 đại biểu Quốc hội được giới thiệu và có 1 người tự ứng cử.

Sau khi lấy ý kiến nơi cư trú, người tự ứng cử đạt số phiếu tín nhiệm dưới 50%, còn 32/33 đại biểu ứng cử đạt 100%. Như vậy, chỉ 32 đại biểu đủ điều kiện tham gia bước hiệp thương lần ba.

Trong số 157 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, hầu hết các đại biểu ứng cử đạt tỷ lệ cử tri đồng ý 100%, có 1/157 đại biểu đạt dưới 50%. Như vậy, có 156 đại biểu đủ điều kiện, chỉ còn 1 đại biểu không đủ điều kiện tham gia bước hiệp thương lần ba.

Tại các hội nghị, sau khi nghe giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, cử tri nơi cư trú đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến nhận xét khách quan, thẳng thắn và trách nhiệm. Theo đánh giá, các hội nghị được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, công khai, được đông cử tri đại diện các hộ gia đình tham dự.

Đa số cử tri đánh giá các ứng cử viên có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, gương mẫu; có năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm cao, gần gũi nhân dân và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử, trên từng cương vị công tác sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, gần dân, sát dân, chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử là khâu then chốt trong quy trình hiệp thương và giới thiệu người ứng cử, để đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân và những người ứng cử. Qua đó, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đang tổng hợp số liệu về kết quả lấy ý kiến đối với đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã.

Dự kiến, ngày 12/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Phường rộng nhất Hải Phòng hướng về ngày hội lớn Phường Nguyễn Trãi, Hải Phòng, chuẩn bị cho ngày bầu cử với phương pháp sáng tạo và đảm bảo an toàn, tạo nên ngày hội lớn của toàn dân.