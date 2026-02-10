Bộ trưởng Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Bộ Ngoại giao Na Uy

Ngày 10/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Bộ Ngoại giao Na Uy Åsmund Aukrust.

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Na Uy sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác nhiều mặt với Na Uy, hai bên có những điều kiện tốt để bổ sung cho nhau và mở rộng hợp tác cùng có lợi, hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển nền kinh tế tuần hoàn.

Nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh; phát huy thế mạnh của Na Uy và tiềm năng của hai nước trong các lĩnh vực đầu tư-thương mại, nông nghiệp, phát triển nghề cá bền vững, công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường và tăng trưởng xanh nhằm đưa quan hệ ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu hiệu quả, thực chất.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Na Uy thời gian qua, nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục các lĩnh vực hợp tác truyền thống hiệu quả như hợp tác giáo dục-đào tạo, hỗ trợ phát triển giúp Việt Nam nâng cao năng lực, tăng cường thể chế, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế-xã hội.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Åsmund Aukrust vui mừng trước tiến triển tích cực trong đàm phán thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Na Uy, nhất trí thúc đẩy đàm phán và sớm ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa các nước thành viên Khối EFTA (gồm các nước Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtensten) với Việt Nam, nhằm đa dạng hóa thị trường, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên.

Vui mừng được gặp Bộ trưởng Lê Hoài Trung đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Na Uy Åsmund Aukrust đánh giá cao vai trò, vị thế, chính sách đối ngoại chủ động, tích cực của Việt Nam, coi Việt Nam là bạn bè và đối tác tin cậy của Na Uy tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra ngay sau thành công của Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, thể hiện sự tin cậy cao về chính trị, sự quan tâm của Chính phủ Na Uy tới việc thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện hơn nữa với Việt Nam, tiềm năng và dư địa hợp tác hai bên còn rất lớn trên cả bình diện song phương và đa phương.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng và căng thẳng thương mại gia tăng, Bộ trưởng Åsmund Aukrust khẳng định Na Uy mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, thủy hải sản bền vững, năng lượng xanh, kinh tế biển, chuyển đổi xanh và phát triển nền kinh tế tuần hoàn, đồng thời tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu.

Chia sẻ về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tích cực trao đổi và phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác liên khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN, WTO và Liên hợp quốc, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới./.

