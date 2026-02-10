Bầu cử Quốc hội và HĐND: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là yếu tố then chốt

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị với tinh thần chủ động, nghiêm túc, đúng quy định; trong đó, việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân được coi là yếu tố then chốt, bảo đảm cuộc bầu cử thực sự dân chủ, công khai, minh bạch.

Dân chủ, công khai từ hội nghị cử tri nơi cư trú

Những ngày đầu tháng 2, tại nhiều thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh, hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được tổ chức đồng loạt. Các hội nghị diễn ra đúng thành phần, đúng quy trình, bảo đảm để cử tri phát huy đầy đủ quyền làm chủ.

Tại các thôn thuộc xã miền núi Sơn Tây của tỉnh Hà Tĩnh, cử tri được phổ biến cụ thể tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, cũng như những trường hợp không đủ điều kiện ứng cử theo quy định của pháp luật. Việc đối chiếu tiểu sử tóm tắt với tiêu chuẩn thực tế giúp cử tri có cơ sở nhận xét khách quan, công tâm hơn đối với từng ứng cử viên.

Ông Hoàng Cẩm Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Tây cho biết: “Chúng tôi đã thành lập các Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử đảm bảo theo thành phần quy định. Là địa bàn miền núi có địa hình chia cắt, xã cũng đã thành lập các khu vực bỏ phiếu phù hợp với địa hình, thuận lợi cho cử tri trong công tác bầu cử. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri đúng quy định, triển khai các bước hiệp thương để giới thiệu người ứng cử, đảm bảo cái quy trình chặt chẽ. Những thông tin từ hội nghị là kênh quan trọng để đánh giá chính xác độ tín nhiệm của người ứng cử trước khi bước vào hiệp thương lần thứ ba.”

Cùng với công tác nhân sự, việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Các xã phối hợp với lực lượng công an, trưởng thôn, tổ dân phố, kết hợp khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với rà soát thực tế, bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, không bỏ sót.

Tại xã Hương Sơn, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai bài bản, chặt chẽ. Ông Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Chi bộ thôn 5 cho biết, ngay sau khi tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ các cấp, thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

“Chúng tôi rà soát đến từng hộ dân, từng nhân khẩu, đối chiếu chặt chẽ với dữ liệu do lực lượng công an cung cấp. Những trường hợp đi làm ăn xa hoặc không còn cư trú tại địa phương đều được lập danh sách báo cáo xã để thống nhất chỉ đạo. Mục tiêu là bảo đảm quyền và nghĩa vụ bầu cử của mỗi công dân,” ông Hợp chia sẻ.

Sau khi niêm yết danh sách cử tri, thôn thông báo rộng rãi qua hệ thống truyền thanh và các tổ chức đoàn thể để người dân trực tiếp kiểm tra, đối chiếu thông tin. Không khí phấn khởi, trách nhiệm của cử tri thể hiện rõ khi người dân chủ động đến kiểm tra danh sách vào nhiều thời điểm trong ngày.

Không chỉ dừng ở việc kiểm tra thông tin, nhiều ý kiến góp ý của cử tri đã được tiếp thu, chỉnh sửa kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng danh sách cử tri ngay từ cơ sở.

Ông Lương Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hương Sơn cho biết: “Xã đã hoàn thành việc thành lập các tổ chức bầu cử, bảo đảm đủ thành phần, đúng cơ cấu; chú trọng công tác lập, niêm yết danh sách cử tri phù hợp với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán. Các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc bầu cử sắp tới.”

Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa bầu cử đến gần nhân dân

Ở những địa bàn rộng, dân cư đông và phân tán như xã Sơn Tây, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai linh hoạt, đa dạng. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, nhiều thôn đã sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để truyền tải thông tin kịp thời đến cử tri.

Đoàn giám sát về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc tại xã Hương Sơn. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Bà Phan Thị Thu Hoài, Bí thư Chi bộ thôn Hà Chua (xã Sơn Tây) cho biết, việc kết hợp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ giúp người dân dễ tiếp cận thông tin hơn, nhất là lao động trẻ và người đi làm ăn xa.

“Cử tri có thể trực tiếp đến hội quán thôn hoặc theo dõi thông tin trên các nhóm Zalo để kiểm tra, phản ánh kịp thời các nội dung liên quan đến bầu cử,” bà Hoài cho biết.

Hiện nay, các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã kiểm tra tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 59-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua giám sát, các xã, phường đã vào cuộc với tinh thần chủ động, trách nhiệm, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đến hết ngày 8/2/2026, các xã, phường tại tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Đây được xem là hoạt động quan trọng, phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân, làm cơ sở để lựa chọn những đại biểu thực sự đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra, giám sát, công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở được triển khai bài bản, đúng tiến độ, trong đó vai trò giám sát của cử tri và nhân dân ngày càng rõ nét.

Việc công khai danh sách cử tri, danh sách người ứng cử cùng cơ chế tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý đã góp phần nâng cao tính minh bạch, dân chủ trong toàn bộ quy trình.

Ông Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, các địa phương đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; cụ thể hóa bằng kế hoạch, văn bản triển khai phù hợp thực tiễn.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản, kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội, bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên và cử tri đều có thể tiếp cận thông tin chính thống; làm tốt công tác cổ vũ, động viên để đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trở thành ngày hội của toàn dân.

Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và kỳ vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới./.

Thời điểm công bố kết quả bầu cử là khi nào Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 25/3/2026.