Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng 2021-2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã ký Quyết định số 7/QĐ-HĐTĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định này.

Quy chế này quy định về hoạt động của Hội đồng thẩm định; trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định, ủy viên phản biện và Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định trong quá trình tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 6 vùng: Trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long theo quy định tại Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định hoạt động theo chế độ tập thể, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo kết quả biểu quyết bằng Phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại khoản 19 Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với 6 vùng: Trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long theo quy định tại các khoản 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.

Khu vực quy hoạch Đường Đệ thuộc phường Bắc Nha Trang trở thành đô thị ven biển hiện đại. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Nội dung thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo quy định tại khoản 16 Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.

Kết luận của Hội đồng thẩm định được thể hiện bằng báo cáo thẩm định và là căn cứ để cơ quan được giao lập điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do cơ quan được giao lập điều chỉnh quy hoạch vùng gửi tới Hội đồng thẩm định; trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định hình thức tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Gửi hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng kèm theo văn bản đề nghị tham gia ý kiến thẩm định đến các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định, Ủy viên phản biện để tham gia ý kiến thẩm định đối với điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đôn đốc các thành viên Hội đồng thẩm định, Ủy viên phản biện gửi văn bản tham gia ý kiến thẩm định đối với điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng thời hạn yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 và điểm b khoản 2 Điều 6 Quy chế này.

Chuẩn bị Phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định được đóng dấu treo của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định. Phiếu đánh giá bao gồm nội dung đánh giá đối với hồ sơ, nội dung điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nội dung đánh giá đối với dự thảo báo cáo thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát hành giấy mời các thành viên Hội đồng thẩm định, Ủy viên phản biện tham gia phiên họp của Hội đồng thẩm định, chuẩn bị các điều kiện để Hội đồng thẩm định tiến hành phiên họp thẩm định theo quy định trong trường hợp tổ chức phiên họp của Hội đồng thẩm định.

Điều chỉnh quy hoạch để Đồng Nai tái định vị và kiến tạo tương lai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Lập dự thảo báo cáo thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, Ủy viên phản biện đối với hồ sơ và nội dung điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để xin ý kiến bằng Phiếu đánh giá tại phiên họp của Hội đồng thẩm định trong trường hợp tổ chức phiên họp của Hội đồng thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản trong trường hợp xin ý kiến thẩm định bằng văn bản; hoàn thiện báo cáo thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, ban hành và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định việc thẩm định lại điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch vùng không được Hội đồng thẩm định thông qua...

Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định

Quyết định nêu rõ phiên họp thẩm định được tiến hành khi có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng thẩm định, Ủy viên phản biện tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm định, 2/3 số Ủy viên phản biện và đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định dự họp; đại diện cơ quan được giao lập điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng thẩm định biểu quyết, đánh giá bằng Phiếu đánh giá do Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị; chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia và nội dung biểu quyết bằng Phiếu đánh giá trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định./.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nghị quyết số 252/2025/QH15 nêu rõ phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân đạt trên 8%/năm thời kỳ 2021-2030; trong đó giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên.