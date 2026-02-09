Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, tặng quà và chúc Tết tại Đà Nẵng

Ngày 9/2, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các địa phương, đơn vị, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng); thăm, tặng quà, động viên Ban Quản lý Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Ủy ban Nhân dân xã Tam Xuân và tập thể thôn Khương Mỹ.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi, tặng quà Tết cho 25 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Xuân.

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, xã Tam Xuân là địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra nhiều tấm gương yêu nước, tiêu biểu là nhà cách mạng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Hiện nay, xã Tam Xuân là địa phương đi đầu trong phong trào phát triển hợp tác xã, có nhiều sản phẩm được biết đến trên phạm vi cả nước, tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, kinh tế xã Tam Xuân vẫn còn nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chưa tương xứng, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết đến, Xuân về.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (bên trái) động viên những người đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm, cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây là những địa phương có xuất phát điểm thấp, song đến nay đã vươn lên trở thành những địa phương có vị thế quan trọng trong khu vực và cả nước.

Thời gian qua, Quốc hội và Trung ương đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Đây là cơ hội để xã Tam Xuân nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đến thăm Làng nuôi dạy trẻ em Hòa Bình (xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ân cần thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, người lao động và người được nuôi dưỡng tại Làng nuôi dạy trẻ em Hòa Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà cho người lao động và các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở: Làng nuôi dạy trẻ em Hòa Bình, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Hướng Dương Việt, Hội Người mù và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý mở rộng, các cơ quan chức năng được tổ chức lại, song công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách vẫn phải tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc chăm lo các đối tượng chính sách không chỉ dừng lại ở hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, mà cần được triển khai thường xuyên, lâu dài thông qua việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách; từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, điều kiện nuôi dưỡng và hỗ trợ sinh hoạt cho các đối tượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau./.

